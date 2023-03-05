Як правильно міряти тиск - відповідь кардіолога

Тиск потрібно вимірювати двічі на день

Правильно виміряні показники тиску дають нам важливу інформацію про стан здоров'я і попереджають про необхідність звертатися за допомогою, часом — невідкладною.

Про це у своєму Instagram розповіла кардіолог Наталя Іванюк.

Вимірюйте АТ двічі на добу — вранці та ввечері (бажано в той самий час), якщо у вас вже є встановлений діагноз — гіпертонія. Або ж 1 раз на 3 місяці, якщо показники в нормі.

Записуйте показники. Кардіологу потрібно бачити їх в динаміці, а ви навряд пригадаєте, який АТ у вас був місяць тому.

Стежте за "робочим" тиском. І памʼятайте: якщо він вищий за 140/90 мм рт. ст. — це не норма! Навіть якщо почуваєтеся ви нормально! В цьому випадку обовʼязково запишіться на консультацію до кардіолога.

Як правильно міряти АТ

Протягом години перед замірами виключіть куріння, вживання кави, міцного чаю та важкі фізичні навантаження. Перед вимірюванням треба заспокоїтися і витримати невелику паузу.

Вимірюйте АТ сидячи, спираючись на спинку стільця, з розслабленими несхрещеними ногами. Рука має лежать на столі на рівні серця. В процесі не розмовляйте і не рухайтесь. Манжета тонометра має бути на плечі, приблизно на 2 см вище ліктьового згину, а мітка датчика — над плечовою артерією.

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