Как правильно мерить давление – ответ кардиолога

Давление нужно измерять дважды в день

Правильно измеренные показатели давления дают нам важную информацию о состоянии здоровья и предупреждают о необходимости обращаться за помощью, иногда неотложной.

Об этом в своем Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Измеряйте АД дважды в сутки — утром и вечером (желательно в то же время), если у вас уже установлен диагноз — гипертония. Или 1 раз в 3 месяца, если показатели в норме.

Записывайте показатели. Кардиологу нужно видеть их в динамике, а вы вряд ли вспомните, какое АД у вас было месяц назад.

Следите за "рабочим" давлением. И помните: если он выше 140/90 мм рт. ст. — это не норма! Даже если вы чувствуете себя нормально! В этом случае обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу.

Как правильно мерить АД

В течение часа перед замерами исключите курение, употребление кофе, крепкого чая и тяжелые физические нагрузки. Перед измерением следует успокоиться и выдержать небольшую паузу.

Измеряйте АД сидя, опираясь на спинку стула, с расслабленными нескрещенными ногами. Рука должна лежать на столе на уровне сердца. В процессе не разговаривайте и не двигайтесь. Манжета тонометра должна быть на плече, примерно на 2 см выше локтевого сгиба, а метка датчика над плечевой артерией.

Как известно, в дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, стариков и владельцев хронических болезней. В связи с этим эксперты дали советы, как уберечься от негативных последствий.