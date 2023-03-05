Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здоровье arrow Какое артериальное давление опасно и как правильно его мерить: ответ кардиолога arrow

Какое артериальное давление опасно и как правильно его мерить: ответ кардиолога

5 марта 2023 09:04
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Как правильно мерить давление – ответ кардиолога
Давление нужно измерять дважды в день
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Правильно измеренные показатели давления дают нам важную информацию о состоянии здоровья и предупреждают о необходимости обращаться за помощью, иногда неотложной.

Об этом в своем Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Читайте также:

Измеряйте АД дважды в сутки — утром и вечером (желательно в то же время), если у вас уже установлен диагноз — гипертония. Или 1 раз в 3 месяца, если показатели в норме.

Записывайте показатели. Кардиологу нужно видеть их в динамике, а вы вряд ли вспомните, какое АД у вас было месяц назад.

Следите за "рабочим" давлением. И помните: если он выше 140/90 мм рт. ст. — это не норма! Даже если вы чувствуете себя нормально! В этом случае обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу.

Как правильно мерить АД

В течение часа перед замерами исключите курение, употребление кофе, крепкого чая и тяжелые физические нагрузки. Перед измерением следует успокоиться и выдержать небольшую паузу.

Измеряйте АД сидя, опираясь на спинку стула, с расслабленными нескрещенными ногами. Рука должна лежать на столе на уровне сердца. В процессе не разговаривайте и не двигайтесь. Манжета тонометра должна быть на плече, примерно на 2 см выше локтевого сгиба, а метка датчика над плечевой артерией.

Как известно, в дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, стариков и владельцев хронических болезней. В связи с этим эксперты дали советы, как уберечься от негативных последствий.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:04 Буданов спрогнозировал, когда российская экономика потеряет способность обеспечивать войну

12:01 Холодные батареи: в квартирах одесситов сегодня будет зябко

Новина з фото

11:43Двое погибших и пятеро раненых: правоохранители показали последствия вчерашних обстрелов Донетчины

11:31 Одесса со светом: со вторника в регионе нет отключений

11:18 В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях света: с чем это связано

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:02 Боксер Ломаченко попал в очередной скандал: обнялся с "другом Кадырова"

Новина з відео

10:52 В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео

10:36 В Иране массово отравляют девушек в школах, люди вышли на протесты

10:25 Угроза ракетных ударов: в Черном море 4 вражеских ракетоносителя

10:13 Идут на штурм с лопатами: британская разведка указала на проблемы с наступлением россиян

Новина з відео

10:52 В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео

Новина з відео

09:09 В Бангладеш произошел мощный взрыв на кислородном заводе: есть погибшие

Новина з відео

08:50 Удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 13

Новина з відео

08:35 Тренер сборной Украины Руслан Ротань об Олимпийских играх-2024: "Будем стремиться к этому"

Новина з відео

07:06 Небольшой снег с дождем и порывы ветра: синоптики рассказали о погоде сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:05 Торжество православия 2023: какие строгие запреты существуют в первое воскресенье Пасхального поста

Новина з відео

23:59 "Мы — нация людей": французская актриса Ева Грин призвала еще больше поддерживать Украину

Новина з відео

23:45 Безумный камбек "Арсенала" против "Борнмута": Зинченко среди лучших по оценке

Новина з відео

23:17 Жители столицы услышали взрывы: однако это просто изменение погоды

Новина з відео

23:00 Поражение "Динамо", потеря очков лидера "Днепр-1" и победа "Черноморца" на выезде

Эксклюзив

08:00Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины разведки

18:00Ретроградный Юпитер и гибридное затмение: какие испытания подготовили Украине звезды в этом году

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

08:002023 год станет решающим в российско-украинской войне

Новина з фото

19:49Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

18:00"Пощечина россии": соловьев, захарова и скабеева не прекращают истерить из-за "украинской ДРГ" на Брянщине

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

Актуальное по теме

None 5 Март 12:04

Буданов спрогнозировал, когда российская экономика потеряет способность обеспечивать войну

None 5 Март 12:01

Холодные батареи: в квартирах одесситов сегодня будет зябко

None 5 Март 11:43

Двое погибших и пятеро раненых: правоохранители показали последствия вчерашних обстрелов Донетчины

None 5 Март 11:30

Одесса со светом: со вторника в регионе нет отключений

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB