Как правильно мерить давление – ответ кардиолога

Какое артериальное давление опасно и как правильно его мерить: ответ кардиолога
Правильно измеренные показатели давления дают нам важную информацию о состоянии здоровья и предупреждают о необходимости обращаться за помощью, иногда неотложной.
Об этом в своем Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
-
Холодные батареи: в квартирах одесситов сегодня будет зябко
-
Двое погибших и пятеро раненых: правоохранители показали последствия вчерашних обстрелов Донетчины
-
Одесса со светом: со вторника в регионе нет отключений
-
В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях света: с чем это связано
-
Боксер Ломаченко попал в очередной скандал: обнялся с "другом Кадырова"
-
В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео
-
В Иране массово отравляют девушек в школах, люди вышли на протесты
-
Угроза ракетных ударов: в Черном море 4 вражеских ракетоносителя
-
Идут на штурм с лопатами: британская разведка указала на проблемы с наступлением россиян
-
Масштабные отключения света в Киевской области: что известно
Измеряйте АД дважды в сутки — утром и вечером (желательно в то же время), если у вас уже установлен диагноз — гипертония. Или 1 раз в 3 месяца, если показатели в норме.
Записывайте показатели. Кардиологу нужно видеть их в динамике, а вы вряд ли вспомните, какое АД у вас было месяц назад.
Следите за "рабочим" давлением. И помните: если он выше 140/90 мм рт. ст. — это не норма! Даже если вы чувствуете себя нормально! В этом случае обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу.
Как правильно мерить АД
В течение часа перед замерами исключите курение, употребление кофе, крепкого чая и тяжелые физические нагрузки. Перед измерением следует успокоиться и выдержать небольшую паузу.
Измеряйте АД сидя, опираясь на спинку стула, с расслабленными нескрещенными ногами. Рука должна лежать на столе на уровне сердца. В процессе не разговаривайте и не двигайтесь. Манжета тонометра должна быть на плече, примерно на 2 см выше локтевого сгиба, а метка датчика над плечевой артерией.
Как известно, в дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, стариков и владельцев хронических болезней. В связи с этим эксперты дали советы, как уберечься от негативных последствий.