Магнітні бурі - як захиститися від негативних наслідків

Магнітна буря на Землі: експерти розповіли, як захиститись від негативних наслідків
Магнітні бурі — це потенційно небезпечні для здоров'я явища, пов'язані з високою активністю Сонця. У дні магнітних бур може погіршитися самопочуття метеочутливих, людей похилого віку та власників хронічних хвороб. У зв'язку з цим експерти надали поради, як уберегтися від негативних наслідків.
Про це пише УНІАН.
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Магнітні бурі
Магнітні бурі — це обурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров'я.
За інформацією погодного порталу Gismeteo, магнітна буря у другій половині лютого триватиме 17 та 18 лютого. Потужність бурі 17 лютого буде слабкою, 18 числа — середньою. 17 лютого найвища активність буде вдень та ввечері, 18 лютого — вночі.
Як захиститися від негативних наслідків
Щоб захистити організм від негативного впливу бурі, потрібно дотримуватись правил здорового способу життя.
- постарайтеся менше нервувати, якщо це можливо. Виключіть із життя основні джерела стресу;
- присвятіть вільний час активному відпочинку, зробіть зарядку. Замість поїздки на транспорті пройдіться пішки;
- регулярно провітрюйте кімнату або частіше на вулиці;
- відмовтеся від кави, цигарок та алкоголю;
- їжте менше смаженої, жирної та гострої їжі, а також фастфуду;
- лягайте спати в один і той же час, постарайтеся спати не менше 7 годин на добу.
У четвер, 26 січня, очікувалася магнітна буря високої інтенсивності . Вона буде досить потужною, проте триватиме недовго.
Магнітні бурі — це хвилювання магнітного поля Землі, спричинене спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров'я.