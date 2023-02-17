Магнитные бури - как защититься от негативных последствий

Магнитные бури

Магнитные бури — это потенциально опасные для здоровья явления, связанные с высокой активностью Солнца. В дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и обладателей хронических болезней. В связи с этим эксперты предоставили советы, как уберечься от негативных последствий.

Об этом пишет УНИАН.

Магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

По сведениям погодного портала Gismeteo, магнитная буря во второй половине февраля продлится 17 и 18 февраля. Мощность бури 17 февраля будет слабой, 18 числа — средней. 17 февраля самая высокая активность будет днем и вечером, 18 февраля — ночью.

Как защититься от негативных последствий

Чтобы защитить организм от негативного воздействия бури, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.

постарайтесь меньше нервничать, если это возможно. Исключите из жизни главные источники стресса;

посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком;

регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице;

откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;

ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда;

ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

В четверг, 26 января, ожидалась магнитная буря высокой интенсивности. Она будет достаточно мощной, однако продлится недолго.

Магнитные бури — это волнение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.