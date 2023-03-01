Коли будуть магнітні бурі: прогноз на березень 2023 року

У березні очікується п'ять магнітних бурь

Науковці прогнозують, що у березні може бути п'ять магнітних бурь. Перша з них очікується уже на початку березня.

Про це свідчать дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Небезпечні дати

Виникнення магнітних бурь пов’язане з тим, що коли Сонце викидає потоки заряджених частинок, змінюється магнітне поле Землі.

Перша магнітна буря очікується 6 березня. У Центрі також зазначають, що сонячна активність зберігатиметься на високому рівні 1, 5, 7, 15 та 25 березня.

Очікується, що у ці дні на Сонці відбудуться середні і потужні спалахи, що певною мірою впливає на Землю.

При цьому науковці попереджають, що довготривалі прогнози не є достовірними і можуть змінюватися.

Як відомо, у дні магнітних бур може погіршитися самопочуття метеочутливих, людей похилого віку та власників хронічних хвороб. У зв'язку з цим експерти надали поради, як уберегтися від негативних наслідків.