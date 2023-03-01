Когда будут магнитные бури: прогноз на март 2023 года

Когда будут магнитные бури в марте: ученые назвали даты
Ученые прогнозируют, что в марте может быть пять магнитных бурь. Первая из них ожидается уже в начале марта.
Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
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Опасные даты
Возникновение магнитных бурь связано с тем, что когда Солнце выбрасывает потоки заряженных частиц, меняется магнитное поле Земли.
Первая магнитная буря ожидается 6 марта. В Центре также отмечают, что солнечная активность будет сохраняться на высоком уровне 1, 5, 7, 15 и 25 марта.
Ожидается, что в эти дни на Солнце произойдут средние и мощные вспышки, что в определенной степени влияет на Землю.
При этом ученые предупреждают, что долгосрочные прогнозы не достоверны и могут меняться.
Как известно, в дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и людей с хроническими болезнями. В связи с этим эксперты дали советы, как уберечься от негативных последствий.