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Як знезаразити воду таблетками: поради від МОЗ

13 червня 2023 17:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Очищувальні таблетки для води
Затоплені території. Фото: ДСНС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що на територіях, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі небезпечно використовувати будь-яку воду. Для безпечного очищення води можна використовувати спеціальні таблетки

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"На територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів", — повідомили в МОЗ. 

Таблетки для знезараження води 

Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. 

вода
Таблетка для очищення води. Фото: google

"Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.  На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води", — прокоментували в МОЗ.

Повідомляється, що таблетки знищують:

  • віруси; 
  • бактерії; 
  • бактеріальні спори; 
  • цисти; 
  • грибки;
  • водорості; 
  • найпростіші та віруси. 

Ефективність таблеток доведена проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

Як використовувати таблетки для знезараження:

  • не ковтайте таблетки;
  • чітко дотримуйтеся дозування води вказаного в інструкції;
  • не використовуйте в одній ємності таблетки з різною кількістю діючої речовини;
  • пам'ятайте, щоби таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин;
  • не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу.
вода
Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Раніше ми писали, що в МОЗ назвали п'ять областей, яким потрібно утриматися від використання води з водойм.

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