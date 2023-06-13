Очищувальні таблетки для води

Затоплені території. Фото: ДСНС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що на територіях, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі небезпечно використовувати будь-яку воду. Для безпечного очищення води можна використовувати спеціальні таблетки.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

"На територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів", — повідомили в МОЗ.

Таблетки для знезараження води

Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження.

Таблетка для очищення води. Фото: google

"Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах. На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води", — прокоментували в МОЗ.

Повідомляється, що таблетки знищують:

віруси;

бактерії;

бактеріальні спори;

цисти;

грибки;

водорості;

найпростіші та віруси.

Ефективність таблеток доведена проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

Як використовувати таблетки для знезараження:

не ковтайте таблетки;

чітко дотримуйтеся дозування води вказаного в інструкції;

не використовуйте в одній ємності таблетки з різною кількістю діючої речовини;

пам'ятайте, щоби таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин;

не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу.

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Раніше ми писали, що в МОЗ назвали п'ять областей, яким потрібно утриматися від використання води з водойм.