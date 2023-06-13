Очищувальні таблетки для води

Як знезаразити воду таблетками: поради від МОЗ
У МОЗ повідомили, що на територіях, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі небезпечно використовувати будь-яку воду. Для безпечного очищення води можна використовувати спеціальні таблетки.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
"На територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів", — повідомили в МОЗ.
Таблетки для знезараження води
Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження.
"Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах. На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води", — прокоментували в МОЗ.
Повідомляється, що таблетки знищують:
- віруси;
- бактерії;
- бактеріальні спори;
- цисти;
- грибки;
- водорості;
- найпростіші та віруси.
Ефективність таблеток доведена проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.
Як використовувати таблетки для знезараження:
- не ковтайте таблетки;
- чітко дотримуйтеся дозування води вказаного в інструкції;
- не використовуйте в одній ємності таблетки з різною кількістю діючої речовини;
- пам'ятайте, щоби таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин;
- не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу.
Раніше ми писали, що в МОЗ назвали п'ять областей, яким потрібно утриматися від використання води з водойм.