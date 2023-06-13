Очищающие таблетки для воды

Как обеззаразить воду таблетками: советы от МОЗ
В Минздраве сообщили, что на пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС территориях опасно использовать любую воду. Для безопасной очистки воды можно использовать специальные таблетки.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
"На территориях, пострадавших от затоплений в результате подрыва ГЭС, опасно использовать неочищенную воду из поверхностных источников (открытых водоемов), а также колодцев и каптажей", — сообщили в Минздраве.
Таблетки для обеззараживания воды
Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания.
"Такие таблетки поставляются в пострадавшие области централизованно. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местных властей, или же в выездных бригадах ЦКПХ, которые сейчас работают в пострадавших регионах. На подтопленных территориях уже сформирован несколькомесячный запас таблеток для обеззараживания воды", — прокомментировали в Минздраве.
Сообщается, что таблетки уничтожают:
- вирусы;
- бактерии;
- бактериальные споры;
- цисты;
- грибки;
- водоросли;
- простейшие и вирусы.
Эффективность таблеток доказана против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.
Как использовать таблетки для обеззараживания:
- не глотайте таблетки;
- четко соблюдайте дозировку воды указанной в инструкции;
- не используйте в одной емкости таблетки с разным количеством действующего вещества;
- помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут;
- не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени.
Ранее мы писали, что в Минздраве назвали пять областей, которым нужно воздержаться от использования воды из водоемов.