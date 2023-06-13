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Как обеззаразить воду таблетками: советы от МОЗ

13 июня 2023 17:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Очищающие таблетки для воды
Затопленные территории. Фото: ГСЧС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что на пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС территориях опасно использовать любую воду. Для безопасной очистки воды можно использовать специальные таблетки.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"На территориях, пострадавших от затоплений в результате подрыва ГЭС, опасно использовать неочищенную воду из поверхностных источников (открытых водоемов), а также колодцев и каптажей",  сообщили в Минздраве.

Таблетки для обеззараживания воды

Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания.

вода
Таблетка для очищения воды. Фото: google

"Такие таблетки поставляются в пострадавшие области централизованно. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местных властей, или же в выездных бригадах ЦКПХ, которые сейчас работают в пострадавших регионах. На подтопленных территориях уже сформирован несколькомесячный запас таблеток для обеззараживания воды", — прокомментировали в Минздраве.

Сообщается, что таблетки уничтожают:

  • вирусы;
  • бактерии;
  • бактериальные споры;
  • цисты;
  • грибки;
  • водоросли;
  • простейшие и вирусы.

Эффективность таблеток доказана против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Как использовать таблетки для обеззараживания:

  • не глотайте таблетки;
  • четко соблюдайте дозировку воды указанной в инструкции;
  • не используйте в одной емкости таблетки с разным количеством действующего вещества;
  • помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут;
  • не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени.
вода
Информативное изображение. Фото: МОЗ

Ранее мы писали, что в Минздраве назвали пять областей, которым нужно воздержаться от использования воды из водоемов.

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