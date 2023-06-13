Очищающие таблетки для воды

Затопленные территории. Фото: ГСЧС

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что на пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС территориях опасно использовать любую воду. Для безопасной очистки воды можно использовать специальные таблетки.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

"На территориях, пострадавших от затоплений в результате подрыва ГЭС, опасно использовать неочищенную воду из поверхностных источников (открытых водоемов), а также колодцев и каптажей", — сообщили в Минздраве.

Таблетки для обеззараживания воды

Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания.

Таблетка для очищения воды. Фото: google

"Такие таблетки поставляются в пострадавшие области централизованно. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местных властей, или же в выездных бригадах ЦКПХ, которые сейчас работают в пострадавших регионах. На подтопленных территориях уже сформирован несколькомесячный запас таблеток для обеззараживания воды", — прокомментировали в Минздраве.

Сообщается, что таблетки уничтожают:

вирусы;

бактерии;

бактериальные споры;

цисты;

грибки;

водоросли;

простейшие и вирусы.

Эффективность таблеток доказана против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Как использовать таблетки для обеззараживания:

не глотайте таблетки;

четко соблюдайте дозировку воды указанной в инструкции;

не используйте в одной емкости таблетки с разным количеством действующего вещества;

помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут;

не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени.

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Ранее мы писали, что в Минздраве назвали пять областей, которым нужно воздержаться от использования воды из водоемов.