Фрукти потрібно правильно зберігати, щоб вони довше залишалися свіжими

Дівчина тримає ананас. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Деякі фрукти швидко псуються та покриваються пліснявою. Щоб цього не сталося, потрібно дотримуватися правил зберігання.

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров’я доктора Толстікової.

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Вибирайте фрукти, які мають яскравий колір, свіжий запах та без пошкоджень. Крім того, фрукти мають бути твердими, але не занадто.

Свіжі яблука та груші. Фото: Freepik

Правильна температура зберігання

"Більшість фруктів необхідно зберігати за температури від 5 до10 градусів. Однак, деякі фрукти, наприклад, банани, потребують теплішого місця, тому що низькі температури можуть призвести до пошкодження шкірки", — пояснили дієтологи.

Яблука та груші, продовжують дозрівати після збирання. Якщо ви хочете уповільнити процес дозрівання, зберігайте ці фрукти у холодильнику.

Яблука під проточною водою. Фото: Freepik

Дотримання правильного сусідства фруктів

Не всі фрукти можуть зберігатися разом. Фрукти, які виділяють етанол (яблука, абрикоси та дині) прискорювати процес дозрівання інших фруктів. Тому їх краще зберігати окремо.

Кавун та диня. Фото: Freepik

Слід уникати зберігання фруктів з сильним запахом з іншими фруктами або ягодами, наприклад, з кавуном.

Дієтологи нагадують, що фрукти повинні "дихати", тому не варто зберігати їх у пластикових пакетах. Натомість краще використовувати кошики або паперові мішки для зберігання фруктів.

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