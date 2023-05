Чому свіжі продукті швидко псуються

Свіжі продукти. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Продукти зараз дорожчі, ніж будь-коли, і останнє, що ви хочете зробити — це викинути багаті на поживні речовини авокадо, тому що через кілька днів закінчився термін їх придатності. Проте, іноді, це майже здається неминучою частиною покупки продуктів.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Читайте також:

Міністерство сільського господарства США (USDA) повідомляє, що третина продуктів харчування у світі потрапляє у смітник — приголомшлива статистика, яка змушує багатьох американців замислитися над тим, що вони можуть зробити, щоб мінімізувати цю цифру.

Згідно з опитуванням споживачів, проведеним OnePoll та HelloFresh, 22% респондентів стверджують, що не знають, як правильно зберігати продукти харчування, що призводить до харчових відходів.

"Харчові відходи виснажують нашу сільськогосподарську систему, навколишнє середовище та наші бюджети. Ми ніколи не позбудемося відходів повністю, але ми завжди можемо зробити це краще, і це починається з усвідомлення проблеми та відкритості до рішень", — написала шеф-кухарка, номінантка на премію Джеймса Бірда з ферми Granor у Три Дубах Абра Беренс.

Дізнавшись, як зберегти фрукти та овочі свіжими на довше, ви можете бути впевнені, що всі ваші покупки будуть використані з користю.

Поради та підказки від досвідчених експертів у сфері харчування, включаючи Беренса та Джосайю Літа, інспектора по зберіганню продуктів на ринку Whole Foods Market.

Все починається в продуктовому магазині

Один з найкращих способів продовжити термін зберігання продуктів — купувати найсвіжіші продукти, які ви можете знайти в супермаркеті. Найякісніші продукти матимуть ознаки стиглості, такі як запах, колір і вага.

Закупівля продуктів. Фото: Pexels

"Що стосується фруктів, то кожен з них відрізняється, тому що ви не отримаєте тонну запаху від ревеню. Тому, якщо ви чекаєте чудового запаху, щоб зрозуміти, коли він дозрів, вам доведеться чекати досить довго. А від дині ви зможете відчути запах дуже здалеку. Ви берете їх у руки, і вони важкі, і вони виглядають так, ніби мають теплий відтінок — навіть медовий. Вони зелені, але в них буде цей теплий відтінок. Те саме стосується яблук, кісточкових фруктів, таких як персики та нектарини, і навіть до певної міри абрикосів", — додав Абра Беренс.

Довговічність продукту також визначається на основі його природної твердості. Культури для зберігання, такі як яблука, картопля, морква чи цибуля, можуть місяцями зберігатися в умовах з контрольованою температурою, перш ніж потрапити на ринок. Коли ви купуєте їх, вони, як правило, довше зберігаються у вашому холодильнику. Яблука, наприклад, можуть залишатися свіжими до восьми тижнів, якщо зберігати їх немитими і загорнутими, за даними Healthline.

Все, що збирається і продається на піку стиглості, наприклад, сезонні фрукти і овочі, є більш швидкопсувними і зазвичай доставляються в магазин свіжими, каже Беренс.

Уникайте цих поширених помилок

Коли ви приносите додому продукти, не кладіть їх одразу в холодильник. Деякі продукти повинні зберігатися в прохолоді, інші краще зберігати при кімнатній температурі.

"Краще орієнтуватися на умови в магазині. Якщо в магазині продукт має кімнатну температуру, зберігайте його вдома при кімнатній температурі, але не під прямими сонячними променями", — порадив Абра Беренс

Зберігання продуктів в супермаркетах. Фото: Pexels

Наприклад, помідори не повинні стояти на прилавку, поки вони ще стиглі.

Безумовно, є продукти, які слід охолодити в найкоротші терміни - зокрема, у вбудованих ящиках, які йдуть в комплекті з холодильником, що дозволяють контролювати потік повітря і вологість.

"Сучасні холодильники спроектовані зі спеціально розробленими відсіками для різних продуктів. Ми всі знайомі з шухлядою для соковитих продуктів, але, витративши трохи більше часу на розміщення продуктів у холодильнику, можна продовжити "термін придатності" кожного фрукта чи овоча, якщо він правильно загорнутий або упакований", — сказав Джосая Леет.

Правильний спосіб зберігання залежить від конкретного продукту, але є одна загальна рекомендація, яка підходить для багатьох типів продуктів. Якщо ви миєте продукти одразу після того, як прийшли додому, це може заощадити ваш час, але також може призвести до того, що вони стануть більш вразливими до псування.

"Миття всіх фруктів і овочів безпосередньо під час приготування, а не заздалегідь, допоможе зберегти їх у первісному стані", — радить Джосая Леет.

Не забувайте просушувати продукти перед тим, як класти їх у холодильник. Ви ж не хочете, щоб на них з'явилася пліснява.

Використовуйте пакети та паперові рушники для ефективного зберігання продуктів

Правильно зберігати продукти легше, ніж ви думаєте. Ви можете залучити повсякденні побутові товари, які допоможуть вам зберегти моркву та огірки в ідеальному стані. Беренс пропонує кілька кухонних хитрощів, які ви можете взяти на озброєння, щоб зберегти свіжість.

"Для холодильника у мене є серія багаторазових пластикових пакетів, в яких я зберігаю всі продукти. У мене також є кілька пластикових пакетів розміром з коробку з-під взуття для зелені та трав. Для продуктів кімнатної температури ми використовуємо миску для фруктів, щоб мати фрукти кімнатної температури, але поза прилавком і з хорошим потоком повітря. Такі продукти, як цибуля та баклажани, я зазвичай викладаю на деко, застелене кухонним рушником. У морозильній камері я покладаюся на надміцні контейнери для делікатесів. Вони легко складаються і є термостійкими", — сказала вона.

Свіжі нектарини. Фото: Pexels

Ви навіть можете повторно використовувати поліетиленові пакети, які принесли з продуктового магазину.

"Загорніть листову зелень, редиску, цибулю-шалот, кінзу, петрушку та качани салату в чайні рушники або паперові рушники і покладіть їх назад в пакет. Це гарантує, що ці продукти залишаться такими ж свіжими, як і тоді, коли їх було придбано", — зауважив Джоссая Літ.

Майте запасний план

Незалежно від того, наскільки старанно ви зберігаєте продукти, ваші ретельно упаковані та підготовлені продукти не можуть зберігатися вічно. Слідкуйте за своїми запасами. За словами Беренса, продукти, які ви не використали, краще замаринувати або приготувати до того, як вони зіпсуються.

"Якщо щось доходить до закінчення строка придатності, я часто роблю швидкий маринад: трохи оцту, солі і трохи цукру. І коли все готово, я заливаю овочі маринадною рідиною. Так вистачить на кілька циклів. Крім того, іноді приготування страви допоможе вам виграти трохи часу. Якщо ваша зелень починає в'янути, відваріть її. Це запобіжить гниттю, і тоді вона буде готова до вживання", — додала Абра Беренс.

Продукти зберігаються в морозильній камері. Фото: Pexels

Коли справа доходить до великих закупівель, немає нічого ефективнішого, ніж використання морозильної камери. Просто пам'ятайте, що невелика підготовка може полегшити використання заморожених продуктів, коли настане час розморожування, додає Беренс.

Про деякі фрукти слід очистити від шкірки перед заморожуванням, наприклад, нектарини та персики. Видалення кісточок перед заморожуванням позбавить вас від головного болю в подальшому.

Раніше ми писали, що дієтологи розповіли про продукти, які вбивають наш кишечник.