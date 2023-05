Свежие продукты. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Продукты сейчас дороже, чем когда-либо, и последнее, что вы хотите сделать – это выбросить богатые питательными веществами авокадо, потому что через несколько дней истек срок их годности. Однако иногда это почти кажется неизбежной частью покупки продуктов.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Читайте также:

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщает, что треть продуктов питания в мире попадает в помойку — потрясающая статистика, заставляющая многих американцев задуматься о том, что они могут сделать, чтобы минимизировать эту цифру.

Согласно опросу потребителей, проведенному OnePoll и HelloFresh, 22% респондентов утверждают, что не знают, как правильно хранить продукты питания, что приводит к пищевым отходам.

"Пищевые отходы истощают нашу сельскохозяйственную систему, окружающую среду и наши бюджеты. Мы никогда не избавимся от отходов полностью, но мы всегда можем сделать это лучше, и это начинается с осознания проблемы и открытости решений", — написала шеф-кухарка, номинантка на премию Джеймс Бирд с фермой Granor в Три Дубы Абра Беренс.

Узнав, как сохранить фрукты и овощи свежими на длиннее, вы можете быть уверены, что все ваши покупки будут использованы с пользой.

Советы и подсказки от опытных экспертов в сфере питания, включая Беренса и Джосайю Лита, инспектора по хранению продуктов на рынке Whole Foods Market.

Все начинается в продуктовом магазине

Один из лучших способов продлить срок хранения продуктов – покупать самые свежие продукты, которые вы можете найти в супермаркете. Самые качественные продукты будут иметь признаки спелости, такие как запах, цвет и вес.

Закупка товаров. Фото: Pexels

"Что касается фруктов, то каждый из них отличается, потому что вы не получите тонну запаха от ревеня. Поэтому, если вы ждете прекрасного запаха, чтобы понять, когда он созрел, вам придется ждать достаточно долго. А от дыни вы сможете почувствовать запах очень Вы берете их в руки, и они тяжелые, и они выглядят так, будто имеют теплый оттенок — даже медовый, они зеленые, но у них будет этот теплый оттенок.То же касается яблок, косточковых фруктов, таких как персики и нектарины и даже в известной степени абрикосов", — добавил Абра Беренс.

Долговечность продукта также определяется на основе его естественной жесткости. Культуры для хранения, такие как яблоки, картофель, морковь или лук, могут храниться месяцами в условиях с контролируемой температурой, прежде чем попасть на рынок. Когда вы приобретаете их, они, как правило, дольше хранятся в вашем холодильнике. Яблоки, например, могут оставаться свежими до восьми недель, если хранить их немытыми и завернутыми, по данным Healthline.

Все, что собирается и продается на пике спелости, например, сезонные фрукты и овощи, более скоропортящиеся и обычно доставляются в магазин свежими, говорит Беренс.

Избегайте этих распространенных ошибок

Когда приносите домой продукты, не кладите их сразу в холодильник. Некоторые продукты должны храниться в прохладе, другие лучше хранить при комнатной температуре.

"Лучше ориентироваться на условия в магазине. Если в магазине продукт имеет комнатную температуру, храните его дома при комнатной температуре, но не под прямыми солнечными лучами", - посоветовал Абра Беренс.

Хранение продуктов в супермаркетах. Фото: Pexels

К примеру, помидоры не должны стоять на прилавке, пока они еще спелые.

Безусловно, есть продукты, которые следует охладить в кратчайшие сроки — в частности, во встроенных ящиках, идущих в комплекте с холодильником, позволяющих контролировать поток воздуха и влажность.

"Современные холодильники спроектированы со специально разработанными отсеками для разных продуктов. Мы все знакомы с ящиком для сочных продуктов, но, потратив немного больше времени на размещение продуктов в холодильнике, можно продлить "срок годности" каждого фрукта или овоща, если он правильно завернут или упакован", — сказал Джосая Леет.

Правильный способ хранения зависит от конкретного продукта, но есть одна общая рекомендация, подходящая для многих типов продуктов. Если вы моете продукты сразу после того, как пришли домой, это может сэкономить ваше время, но может привести к тому, что они станут более уязвимыми к порче.

"Мытье всех фруктов и овощей непосредственно во время приготовления, а не заранее, поможет сохранить их в первоначальном состоянии", — советует Джосая Леет.

Не забывайте просушивать продукты перед тем, как класть их в холодильник. Вы ведь не хотите, чтобы на них появилась плесень.

Используйте пакеты и бумажные полотенца для эффективного хранения продуктов

Правильно хранить продукты легче, чем вы думаете. Вы можете привлечь ежедневные бытовые товары, которые помогут вам сохранить морковь и огурцы в идеальном состоянии. Беренс предлагает несколько кухонных уловок, которые вы можете взять на вооружение, чтобы сохранить свежесть.

Для холодильника у меня есть серия многоразовых пластиковых пакетов, в которых я храню все продукты. У меня также есть несколько пластиковых пакетов размером с коробку из-под обуви для зелени и трав. Для продуктов комнатной температуры мы используем миску для фруктов, чтобы иметь фрукты комнатной температуры, но вне прилавка и с хорошим потоком воздуха. Такие продукты, как лук и баклажаны, я обычно выкладываю на противень, застеленный кухонным полотенцем. В морозильной камере я полагаюсь на сверхпрочные контейнеры для деликатесов. – сказала она.

Свежие нектарины. Фото: Pexels

Вы можете повторно использовать полиэтиленовые пакеты, которые принесли из продуктового магазина.

"Заверните листовую зелень, редис, лук-шалот, кинзу, петрушку и початки салата в чайные полотенца или бумажные полотенца и положите их обратно в пакет. Это гарантирует, что эти продукты останутся такими же свежими, как и тогда, когда они были приобретены" , – заметил Джоссая Лит.

Имейте запасной план

Независимо от того, насколько тщательно вы храните продукты, тщательно упакованные и подготовленные продукты не могут храниться вечно. Следите за своими запасами. По словам Беренса, неиспользуемые продукты лучше замариновать или приготовить до того, как они испортятся.

"Если что-то доходит до истечения срока годности, я часто делаю быстрый маринад: немного уксуса, соли и немного сахара. И когда все готово, я заливаю овощи маринадной жидкостью. Так хватит на несколько циклов. Кроме того, иногда приготовление блюда поможет вам выиграть немного времени. Если ваша зелень начинает увядать, отварите ее. Это предотвратит гниение, и тогда она будет готова к употреблению", — добавила Абра Беренс.

Продукты хранятся в морозильной камере. Фото: Pexels

Когда дело доходит до крупных закупок, нет ничего более эффективного, чем использование морозильной камеры. Просто помните, что небольшая подготовка может облегчить использование замороженных продуктов, когда придет время размораживания, добавляет Беренс.

О некоторых фруктах следует очистить от кожуры перед замораживанием, например нектарины и персики. Удаление косточек перед замораживанием избавит вас от головных болей в дальнейшем.

Ранее мы писали, что диетологи рассказали о продуктах, убивающих наш кишечник.