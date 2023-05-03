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Как хранить фрукты, чтобы они дольше оставались свежими

3 мая 2023 12:37
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Фрукты нужно правильно хранить, чтобы они дольше оставались свежими
Девушка держит ананас. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Некоторые фрукты быстро портятся и покрываются плесенью. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать правила хранения.

Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.

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Несколько советов, которые помогут хранить свежие фрукты

Выбирайте фрукты с ярким цветом, свежим запахом и без повреждений. Кроме того, фрукты должны быть жесткими, но не слишком.

Свежие яблоки и груши. Фото: Freepik

Правильная температура хранения

"Большинство фруктов необходимо хранить при температуре от 5 до 10 градусов. Однако некоторые фрукты, например, бананы, нуждаются в более теплом месте, потому что низкие температуры могут привести к повреждению кожуры", — объяснили диетологи.

Яблоки и груши, продолжают созревать после уборки. Если вы хотите замедлить созревание, храните эти фрукты в холодильнике.

Яблоки под проточной водой. Фото: Freepik

Соблюдение правильного соседства фруктов

Не все фрукты могут храниться вместе. Фрукты, выделяющие этанол (яблоки, абрикосы и дыни), ускоряют процесс созревания других фруктов. Потому их лучше хранить раздельно.

Арбуз и дыня. Фото: Freepik

Следует избегать хранения фруктов с сильным запахом с другими фруктами или ягодами, например с арбузом.

Диетологи напоминают, что фрукты должны дышать, поэтому не стоит хранить их в пластиковых пакетах. Вместо этого лучше использовать корзины или бумажные мешки для хранения фруктов.

Ранее мы писали, что эксперты рассказали, как сделать, чтобы продукты хранились дольше.

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