Фрукты нужно правильно хранить, чтобы они дольше оставались свежими

Как хранить фрукты, чтобы они дольше оставались свежими
Некоторые фрукты быстро портятся и покрываются плесенью. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать правила хранения.
Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.
Несколько советов, которые помогут хранить свежие фрукты
Выбирайте фрукты с ярким цветом, свежим запахом и без повреждений. Кроме того, фрукты должны быть жесткими, но не слишком.
Правильная температура хранения
"Большинство фруктов необходимо хранить при температуре от 5 до 10 градусов. Однако некоторые фрукты, например, бананы, нуждаются в более теплом месте, потому что низкие температуры могут привести к повреждению кожуры", — объяснили диетологи.
Яблоки и груши, продолжают созревать после уборки. Если вы хотите замедлить созревание, храните эти фрукты в холодильнике.
Соблюдение правильного соседства фруктов
Не все фрукты могут храниться вместе. Фрукты, выделяющие этанол (яблоки, абрикосы и дыни), ускоряют процесс созревания других фруктов. Потому их лучше хранить раздельно.
Следует избегать хранения фруктов с сильным запахом с другими фруктами или ягодами, например с арбузом.
Диетологи напоминают, что фрукты должны дышать, поэтому не стоит хранить их в пластиковых пакетах. Вместо этого лучше использовать корзины или бумажные мешки для хранения фруктов.
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