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Як за три хвилини виявити дефіцити вітамінів: метод нутриціологині

25 травня 2023 13:06
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чому на нігтях з'являються білі цятки та смужки
Портрет дівчини. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Зазвичай погане самопочуття або втома можуть свідчити про дефіцити вітамінів та мінералів в організмі. Проте є спосіб швидко визначити, чи маєте ви потребу в додаткових джерелах вітамінів, для цього потрібно звернути увагу на свої нігті. 

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова

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"Я нутриціолог і больше семи років вивчаю харчування та появи нашого організму. Наш організм точно вам скаже , що йому чогось не вистачає", — повідомила експертка.

Зверніть увагу на ваші нігті. Бо це не лише частина зовнішнього вигляду, але й індикатор здоров’я.

5 типових ознак того що у вас є дефіцит вітамінів

Жіночі руки. Фото: Freepik

Якщо ви бачите:

  • білі цяточки на нігтях задирки;
  • відсутні лунки нігтів;
  • pебриста пластина нігтя;
  • пару горизонтальних білих смужок.

Нутриціологиня зазначає, що білі цяточки свідчать про дефіцит цинку, а також проблемне засвоєння на рівні кишківника. Якщо ж ви побачите задирки на нігтях це говорить про дефіцит жиророзчинних вітамінів, а також про проблеми з жовчним міхуром. 

Жінка з трояндами. Фото: Freepik

"Ребриста пластина нігтя свідчить про дефіцит заліза, магнію, цинку, міді. Якщо ж у вас відсутні лунки нігтів, це може бути показником дефіциту вітаміну В12. Пари горизонтальних білих смужок на нігтьовій пластині свідчать про дефіцит білка або захворювання нирок", — додала Юлія Макаренкова. 

Що ж робити якщо ви знайшли хочаб один із цих симтомів?

Сдайте базовий check up, щоб підтвердити дефіцит вітамінів лабораторно, та зверніться до спеціаліста, який допоможе з цим розібратись.

Раніше ми писали, що дерматологиня назвала причини, чому скочується косметика на шкірі обличчя.

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