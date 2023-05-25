Чому на нігтях з'являються білі цятки та смужки

Як за три хвилини виявити дефіцити вітамінів: метод нутриціологині
Зазвичай погане самопочуття або втома можуть свідчити про дефіцити вітамінів та мінералів в організмі. Проте є спосіб швидко визначити, чи маєте ви потребу в додаткових джерелах вітамінів, для цього потрібно звернути увагу на свої нігті.
Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова.
"Я нутриціолог і больше семи років вивчаю харчування та появи нашого організму. Наш організм точно вам скаже , що йому чогось не вистачає", — повідомила експертка.
Зверніть увагу на ваші нігті. Бо це не лише частина зовнішнього вигляду, але й індикатор здоров’я.
5 типових ознак того що у вас є дефіцит вітамінів
Якщо ви бачите:
- білі цяточки на нігтях задирки;
- відсутні лунки нігтів;
- pебриста пластина нігтя;
- пару горизонтальних білих смужок.
Нутриціологиня зазначає, що білі цяточки свідчать про дефіцит цинку, а також проблемне засвоєння на рівні кишківника. Якщо ж ви побачите задирки на нігтях це говорить про дефіцит жиророзчинних вітамінів, а також про проблеми з жовчним міхуром.
"Ребриста пластина нігтя свідчить про дефіцит заліза, магнію, цинку, міді. Якщо ж у вас відсутні лунки нігтів, це може бути показником дефіциту вітаміну В12. Пари горизонтальних білих смужок на нігтьовій пластині свідчать про дефіцит білка або захворювання нирок", — додала Юлія Макаренкова.
Що ж робити якщо ви знайшли хочаб один із цих симтомів?
Сдайте базовий check up, щоб підтвердити дефіцит вітамінів лабораторно, та зверніться до спеціаліста, який допоможе з цим розібратись.
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