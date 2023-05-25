Чому на нігтях з'являються білі цятки та смужки

Портрет дівчини. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Зазвичай погане самопочуття або втома можуть свідчити про дефіцити вітамінів та мінералів в організмі. Проте є спосіб швидко визначити, чи маєте ви потребу в додаткових джерелах вітамінів, для цього потрібно звернути увагу на свої нігті.

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова.

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"Я нутриціолог і больше семи років вивчаю харчування та появи нашого організму. Наш організм точно вам скаже , що йому чогось не вистачає", — повідомила експертка.

Зверніть увагу на ваші нігті. Бо це не лише частина зовнішнього вигляду, але й індикатор здоров’я.

5 типових ознак того що у вас є дефіцит вітамінів

Жіночі руки. Фото: Freepik

Якщо ви бачите:

білі цяточки на нігтях задирки;

відсутні лунки нігтів;

pебриста пластина нігтя;

пару горизонтальних білих смужок.

Нутриціологиня зазначає, що білі цяточки свідчать про дефіцит цинку, а також проблемне засвоєння на рівні кишківника. Якщо ж ви побачите задирки на нігтях це говорить про дефіцит жиророзчинних вітамінів, а також про проблеми з жовчним міхуром.

Жінка з трояндами. Фото: Freepik

"Ребриста пластина нігтя свідчить про дефіцит заліза, магнію, цинку, міді. Якщо ж у вас відсутні лунки нігтів, це може бути показником дефіциту вітаміну В12. Пари горизонтальних білих смужок на нігтьовій пластині свідчать про дефіцит білка або захворювання нирок", — додала Юлія Макаренкова.

Що ж робити якщо ви знайшли хочаб один із цих симтомів?

Сдайте базовий check up, щоб підтвердити дефіцит вітамінів лабораторно, та зверніться до спеціаліста, який допоможе з цим розібратись.

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