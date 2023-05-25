Почему на ногтях появляются белые пятнышки и полоски

Как за три минуты выявить дефициты витаминов: метод нутрициолога
Обычно плохое самочувствие или усталость могут свидетельствовать о дефицитах витаминов и минералов в организме. Однако есть способ быстро определить, нуждаетесь ли вы в дополнительных источниках витаминов, для этого нужно обратить внимание на свои ногти.
Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.
"Я нутрициолог и больше семи лет изучаю питание и появление нашего организма. Наш организм точно вам скажет, что ему чего-то не хватает", — сообщила эксперт.
Обратите внимание на ваши ногти. Это не только часть внешнего вида, но и индикатор здоровья.
5 типичных признаков того, что у вас есть дефицит витаминов
Если вы видите:
- белые крапинки на ногтях заусеницы;
- отсутствуют лунки ногтей;
- ребристая пластина ногтя;
- пару горизонтальных белых полосок.
Нутрициологиня отмечает, что белые точки говорят о дефиците цинка, а также проблемном усвоении на уровне кишечника. Если же вы увидите заусеницы на ногтях это говорит о дефиците жирорастворимых витаминов, а также о проблемах с желчным пузырем.
"Ребристая пластина ногтя свидетельствует о дефиците железа, магния, цинка, меди. Если же у вас отсутствуют лунки ногтей, это может быть показателем дефицита витамина В12. Пары горизонтальных белых полосок на ногтевой пластине свидетельствуют о дефиците белка или заболевания почек", — сказала Юлия Макаренкова.
Что же делать, если вы нашли хотя бы один из этих симтомов?
Сдайте базовый check up, чтобы подтвердить дефицит витаминов лабораторно и обратитесь к специалисту, который поможет с этим разобраться.
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