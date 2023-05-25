Почему на ногтях появляются белые пятнышки и полоски

Портрет девушки. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Обычно плохое самочувствие или усталость могут свидетельствовать о дефицитах витаминов и минералов в организме. Однако есть способ быстро определить, нуждаетесь ли вы в дополнительных источниках витаминов, для этого нужно обратить внимание на свои ногти.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.

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"Я нутрициолог и больше семи лет изучаю питание и появление нашего организма. Наш организм точно вам скажет, что ему чего-то не хватает", — сообщила эксперт.

Обратите внимание на ваши ногти. Это не только часть внешнего вида, но и индикатор здоровья.

5 типичных признаков того, что у вас есть дефицит витаминов

Женские руки. Фото: Freepik

Если вы видите:

белые крапинки на ногтях заусеницы;

отсутствуют лунки ногтей;

ребристая пластина ногтя;

пару горизонтальных белых полосок.

Нутрициологиня отмечает, что белые точки говорят о дефиците цинка, а также проблемном усвоении на уровне кишечника. Если же вы увидите заусеницы на ногтях это говорит о дефиците жирорастворимых витаминов, а также о проблемах с желчным пузырем.

Женщина с розами. Фото: Freepik

"Ребристая пластина ногтя свидетельствует о дефиците железа, магния, цинка, меди. Если же у вас отсутствуют лунки ногтей, это может быть показателем дефицита витамина В12. Пары горизонтальных белых полосок на ногтевой пластине свидетельствуют о дефиците белка или заболевания почек", — сказала Юлия Макаренкова.

Что же делать, если вы нашли хотя бы один из этих симтомов?

Сдайте базовый check up, чтобы подтвердить дефицит витаминов лабораторно и обратитесь к специалисту, который поможет с этим разобраться.

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