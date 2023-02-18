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Як розпізнати підвищений рівень холестерину по очах: відповідь кардіолога

18 лютого 2023 15:15
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Підвищений холестерин - як визначити по очах
Ці ознаки не варто плутати з косметичними дефектами
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Підвищений рівень холестерину можна розпізнати по очах, а точніше, по змінах на повіках. Такі утворення називають ксантелазмами та ліпоїдними дугами, і їх не варто плутати з косметичними дефектами.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила кардіолог Наталя Федів.

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Деталі

За словами медика, це доброякісний утвір шкіри, який має вигляд піднятої жовтої бляшки в товщі повіки або навколо очей. Розміри її різні, та можуть коливатися від величини головки шпильки голки до невеличкої квасолини.

Ксантелазми з'являються внаслідок порушення ліпідного обміну, розташовуючись в ділянці повік і навколо очей.

За своєю природою ці утворення є доброякісними і не становлять загрози для життя пацієнта. Безліч людей стикаються з цією проблемою і не звертають на неї уваги, доки утворення не досягне значних розмірів, і деколи це впливає на зір пацієнта.

Як по очах розпізнати підвищений рівень холестерину і хто у групі ризику

Найчастіше ксантелазми з’являються у жінок після 45 років. Але й у чоловіків ці відкладення також зустрічаються.

Однією з причин появи ксантелезм є підвищений рівень холестерину. Тому окрім відвідин косметолога-дерматолога, таким пацієнтам показане лабораторне дообстеження-ліпідограма (визначення вмісту добрих та поганих холестеринів в крові).

Адже пацієнти з холестериновими утвореннями повік мають більший ризик інфаркту (на 48% порівняно з людьми без ксантилазм) та інших серцево-судинних захворювань.

Також про підвищений рівень холестерину свідчить ліпоїдна дуга на повіках. Це сіре або білувате коло по краю рогівки. Воно може бути неповним і окреслювати райдужку тільки зверху або знизу. Ліпоїдну дугу рогівки ще називають "сенільною аркою".

До 60% людей між 50 і 60 роками мають цю ознаку. Після 80-ти — ліпоїдну дугу можна побачити у кожного. Вона з'являється через відкладення ліпідів.

Якщо після п'ятдесяти вона може і не бути пов'язана з високим рівнем холестерину, то у молодому віці ліпоїдна дуга може свідчити про проблему з холестерином або тригліцеридами.І в такому випадку теж буде корисним визначити спектр ліпідів крові цим пацієнтам.

Нагадаємо, хоч кава і дає людині заряд енергії, вона може мати й негативний вплив на здоров'я. Напій може шкодити вашому серцю, якщо його вживати неправильно. Тож варто пам'ятати про добову норму.

 

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