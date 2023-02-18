Повышенный холестерин – как определить по глазам

Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога
Повышенный уровень холестерина можно распознать по глазам, а точнее, по изменениям на веках. Такие образования называют ксантелазмами и липоидными дугами, и их не следует путать с косметическими дефектами.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила кардиолог Наталья Федов.
-
Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату
-
Минкульт вместе с Джамалой анонсировали крупный проект о Крыме: что известно
-
В Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта
-
Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы
-
Астрономы нашли новую галактику, она очень похожа на Млечный Путь
-
Борьба с тарифами: одессит подал в суд на городской исполком из-за тарифов на парковку
-
Министр Малюська попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции
-
Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять
-
Убийцу, который изнасиловал и до смерти забил 8-летнюю девочку, посадили на 260 лет
-
Только за сутки оккупанты обстреляли 10 областей Украины, — Зеленский
Подробности
По словам медика, это доброкачественное образование кожи, которое имеет вид приподнятой желтой бляшки в толще век или вокруг глаз. Размеры ее разные, и могут колебаться от величины головки шпильки иглы до небольшой фасоли.
Ксантелазмы появляются вследствие нарушения липидного обмена, располагаясь в области век и вокруг глаз.
По своей природе данные образования являются доброкачественными и не представляют угрозы жизни пациента. Множество людей сталкиваются с этой проблемой и не обращают на нее внимания до тех пор, пока образование не достигнет значительных размеров, и порой это влияет на зрение пациента.
Чаще ксантелазмы появляются у женщин после 45 лет. Но и у мужчин данные отложения тоже встречаются.
Одной из причин появления ксантелезма является повышенный уровень холестерина. Поэтому, кроме посещения косметолога-дерматолога, таким пациентам показано лабораторное дообследование-липидограмма (определение содержания хороших и плохих холестеринов в крови).
Ведь пациенты с холестериновыми образованиями имеют больший риск инфаркта (на 48% по сравнению с людьми без ксантилазм) и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Также о повышенном уровне холестерина свидетельствует липоидная дуга на веках. Это серый или беловатый круг по краю роговицы. Оно может быть неполным и очерчивать радужку только сверху или снизу. Липоидную дугу роговицы еще называют "сенильной аркой".
До 60% людей между 50 и 60 годами имеют этот признак. После 80-ти — липоидную дугу можно увидеть у каждого. Она появляется из-за отложения липидов.
Если после пятидесяти он может и не быть связан с высоким уровнем холестерина, то в молодом возрасте липоидная дуга может свидетельствовать о проблеме с холестерином или триглицеридами. И в таком случае тоже будет полезным определить спектр липидов крови этим пациентам.
Напомним, хотя кофе и дает человеку заряд энергии, он может оказать и негативное влияние на здоровье. Напиток может вредить вашему сердцу, если его употреблять неправильно. Так что следует помнить о суточной норме.