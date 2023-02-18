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Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога

18 февраля 2023 15:15
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Повышенный холестерин – как определить по глазам
Эти признаки не следует путать с косметическими дефектами
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Повышенный уровень холестерина можно распознать по глазам, а точнее, по изменениям на веках. Такие образования называют ксантелазмами и липоидными дугами, и их не следует путать с косметическими дефектами.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила кардиолог Наталья Федов.

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Подробности

По словам медика, это доброкачественное образование кожи, которое имеет вид приподнятой желтой бляшки в толще век или вокруг глаз. Размеры ее разные, и могут колебаться от величины головки шпильки иглы до небольшой фасоли.

Ксантелазмы появляются вследствие нарушения липидного обмена, располагаясь в области век и вокруг глаз.

По своей природе данные образования являются доброкачественными и не представляют угрозы жизни пациента. Множество людей сталкиваются с этой проблемой и не обращают на нее внимания до тех пор, пока образование не достигнет значительных размеров, и порой это влияет на зрение пациента.

Как по глазам распознать повышенный уровень холестерина и кто в группе риска

Чаще ксантелазмы появляются у женщин после 45 лет. Но и у мужчин данные отложения тоже встречаются.

Одной из причин появления ксантелезма является повышенный уровень холестерина. Поэтому, кроме посещения косметолога-дерматолога, таким пациентам показано лабораторное дообследование-липидограмма (определение содержания хороших и плохих холестеринов в крови).

Ведь пациенты с холестериновыми образованиями имеют больший риск инфаркта (на 48% по сравнению с людьми без ксантилазм) и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Также о повышенном уровне холестерина свидетельствует липоидная дуга на веках. Это серый или беловатый круг по краю роговицы. Оно может быть неполным и очерчивать радужку только сверху или снизу. Липоидную дугу роговицы еще называют "сенильной аркой".

До 60% людей между 50 и 60 годами имеют этот признак. После 80-ти — липоидную дугу можно увидеть у каждого. Она появляется из-за отложения липидов.

Если после пятидесяти он может и не быть связан с высоким уровнем холестерина, то в молодом возрасте липоидная дуга может свидетельствовать о проблеме с холестерином или триглицеридами. И в таком случае тоже будет полезным определить спектр липидов крови этим пациентам.

Напомним, хотя кофе и дает человеку заряд энергии, он может оказать и негативное влияние на здоровье. Напиток может вредить вашему сердцу, если его употреблять неправильно. Так что следует помнить о суточной норме.

 

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