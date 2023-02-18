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Правда про кофеїн: кардіолог розповіла, як кава впливає на серце

18 лютого 2023 08:25
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Як кава впливає на серце - пояснення кардіолога
Кофеїн знижує депресію, зменшує ризик фіброзу та цирозу печінки
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Хоч кава і дає людині заряд енергії, вона може мати й негативний вплив на здоров'я. Напій може шкодити вашому серцю, якщо його вживати неправильно. Тож варто пам'ятати про добову норму.

Про це у своєму Instagram розповіла кардіолог Наталя Федів.

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Деталі

За даними Американської асоціації кардіологів прийом кави асоціюється з позитивним впливом на серцево-судинну систему, знижує ризик серцевої недостатності та інфаркту міокарда. 

За словами кардіолога, також кофеїн знижує депресію, зменшує ризик фіброзу та цирозу печінки, діабету другого типу, метаболічного синдрому, зменшує ймовірність деменції, хвороби Альцгеймера та Паркінсона в майбутньому. Все тому, що кава є антиоксидантом, бореться з вільними радикалами та знижує ризик онкології.

"Не виявлено значного впливу кофеїну на зростання ризику фібриляції передсердь та розвиток шлуночкових порушень ритму", — йдеться у повідомленні.

Щоправда, кава може викликати: 

  • затримку розвитку плода у вагітних та збільшує ризик переривання вагітності;
  • має здатність підвищувати рівень "поганого" холестерину;
  • надмірне вживання кави сприяє остеопорозу, що асоціюється зі збільшеним ризиком переломів.

За словами Наталі Федів, помірне вживання кави — не більше 1-2 чашок натурального напою в першій половині дня (150-300 мг кофеїну).

Також варто пам'ятати, що є різні сорти кави відповідно і різна її міцність.

"При появі симптомів у вигляді пришвидшеного серцебиття або прийом кави асоціюється з підвищенням тиску — рекомендую вживати не таку міцну каву або утриматись від її прийому", — додала Наталя Федів.

Нагадаємо, дієтологи стверджують, що люди, які прагнуть схуднути чи привести здоров'я до ладу, нерідко забувають, що контролювати варто не лише основні прийоми їжі, а й перекуси. Названо п'ять продуктів, які допоможуть і втамувати голод, і підтримати тіло у тонусі.

 

 

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