Как кофе влияет на сердце – объяснение кардиолога

Правда о кофеине: кардиолог рассказала, как кофе влияет на сердце
Хотя кофе и дает человеку заряд энергии, он может оказать и негативное влияние на здоровье. Напиток может вредить вашему сердцу, если его употреблять неправильно. Так что следует помнить о суточной норме.
Об этом в своем Instagram рассказала кардиолог Наталья Федов.
-
Моравецкий считает, что нужно создать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС
-
Некоторым украинцам не выплатили соцпомощь: в Минсоцполитики рассказали, как поступить
-
Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым
-
РФ снова запустила ракеты по Украине: что известно на этот момент
-
Что может сказать путин в обращении 21 февраля: прогноз британской разведки
-
В Украине применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки: какие области
-
Сколько средств потратят на выплаты пенсионерам в 2023-м: в правительстве озвучили сумму
-
"Вагнеровцы заканчиваются": Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
-
Мужские и женские эстафеты на чемпионате мира по биатлону: состав Украины
-
Стрельба в Миссисипи: вооруженный мужчина убил шестерых человек
Подробности
По данным Американской ассоциации кардиологов, прием кофе ассоциируется с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему, снижает риск сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.
По словам кардиолога, кофеин снижает депрессию, уменьшает риск фиброза и цирроза печени, диабета второго типа, метаболического синдрома, уменьшает вероятность деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона в будущем. Все потому, что кофе является антиоксидантом, борется со свободными радикалами и снижает риск онкологии.
"Не выявлено значительного влияния кофеина на рост риска фибрилляции предсердий и развитие желудочковых нарушений ритма", — говорится в сообщении.
Правда, кофе может вызвать:
- задержку развития плода у беременных и увеличивает риск прерывания беременности;
- обладает способностью повышать уровень "плохого" холестерина;
- чрезмерное употребление кофе способствует остеопорозу, ассоциирующемуся с увеличенным риском переломов.
По словам Натальи Федов, умеренное употребление кофе — не более 1-2 чашек натурального напитка в первой половине дня (150-300 мг кофеина).
Также следует помнить, что есть разные сорта кофе соответственно и разная его крепость.
"При появлении симптомов в виде ускоренного сердцебиения или прием кофе ассоциируется с повышением давления — рекомендую употреблять не такой крепкий кофе, или воздержаться от его приема", — добавила Наталья Федов.
Напомним, диетологи утверждают, что люди, стремящиеся похудеть или привести здоровье в порядок, нередко забывают, что контролировать следует не только основные приемы пищи, но и перекусы. Названы пять продуктов, которые помогут и утолить голод, и поддержать тело в тонусе.