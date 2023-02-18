Как кофе влияет на сердце – объяснение кардиолога

Кофеин снижает депрессию, уменьшает риск фиброза и цирроза печени.

Хотя кофе и дает человеку заряд энергии, он может оказать и негативное влияние на здоровье. Напиток может вредить вашему сердцу, если его употреблять неправильно. Так что следует помнить о суточной норме.

Об этом в своем Instagram рассказала кардиолог Наталья Федов.

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По данным Американской ассоциации кардиологов, прием кофе ассоциируется с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему, снижает риск сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.

По словам кардиолога, кофеин снижает депрессию, уменьшает риск фиброза и цирроза печени, диабета второго типа, метаболического синдрома, уменьшает вероятность деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона в будущем. Все потому, что кофе является антиоксидантом, борется со свободными радикалами и снижает риск онкологии.

"Не выявлено значительного влияния кофеина на рост риска фибрилляции предсердий и развитие желудочковых нарушений ритма", — говорится в сообщении.

Правда, кофе может вызвать:

задержку развития плода у беременных и увеличивает риск прерывания беременности;

обладает способностью повышать уровень "плохого" холестерина;

чрезмерное употребление кофе способствует остеопорозу, ассоциирующемуся с увеличенным риском переломов.

По словам Натальи Федов, умеренное употребление кофе — не более 1-2 чашек натурального напитка в первой половине дня (150-300 мг кофеина).

Также следует помнить, что есть разные сорта кофе соответственно и разная его крепость.

"При появлении симптомов в виде ускоренного сердцебиения или прием кофе ассоциируется с повышением давления — рекомендую употреблять не такой крепкий кофе, или воздержаться от его приема", — добавила Наталья Федов.

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