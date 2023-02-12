Кава на голодний шлунок - чи можна пити каву на голодний шлунок

Кава — це смажений продукт плодів тропічного дерева. А смаження завжди трохи агресивне

Кава є найкращим способом швидко збадьоритися зранку. Багато хто любить її випивати ще до сніданку.

Чи шкідливо пити каву на голодний шлунок розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у соцмережах.

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"Шлунок має дуже багато способів захистити себе. Наприклад, він виділяє товстий шар слизу, який створює потужний щит між слизовою оболонкою шлунка та всім, що ви ковтаєте. Цей щит також захищає шлунок від його власного природного кислотного середовища, необхідного для розщеплення їжі", — пояснює експертка.

За словами Голобородько, якщо у людини нема гастритів, гастропатій недолікованих, виразок, що повертаються, а також не турбує печія, то захист шлунку добре справляється з агресивними речовинами.

"Гірші подразники — алкоголь, сигаретний дим і нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен або напроксен. Через них швидко змінюються природні захисні механізми шлунку та пошкоджується його слизова оболонка", — додає нутриціолог.

Голобородько наголошує, що кава — це смажений продукт плодів тропічного дерева. А смаження завжди трохи агресивне.

"Кава справді впливає на кишківник — може пришвидшити моторику товстої кишки та викликати випорожнення. Також вона збільшує вироблення кислоти в шлунку. Але якщо в шлунку є їжа або якщо ви п’єте каву з молоком або вершками, це допоможе створити буфер, який нейтралізує кислоту. Вживання чорної кави без їжі може знизити кислотність шлунка", — говорить експертка.

При цьому Голобородько наголошує, що трохи нижча кислотність не є проблемою для слизової оболонки шлунка, це може стати проблемою для слизової оболонки стравоходу, оскільки вона набагато вразливіша до пошкодження кислотою.

"Кава може розслабити та відкрити сфінктер, який з’єднує стравохід зі шлунком, що гіпотетично може дозволити кислоті зі шлунку легше бризкати вгору в стравохід і викликати неприємні симптоми печії", — каже нутриціолог.

Нутриціолог категорично не рекомендує пити каву тим, хто перебуває у стресовому стані та хто регулярно відчуває післяобідню втому.

Нагадаємо, що панкреатичний рак виявляється в органі живота, що називається підшлунковою залозою. Багато хто називає цей тип раку "тихою хворобою", тому що його симптоми важко виявити.