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Вредно ли пить кофе на голодный желудок: объяснение нутрициолога

12 февраля 2023 08:54
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Кофе на голодный желудок – можно ли пить кофе на голодный желудок
Кофе – это жареный продукт плодов тропического дерева. А жарка всегда немного агрессивна
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Кофе является лучшим способом быстро взбодриться утром. Многие любят ее выпивать еще до завтрака.

Вредно ли пить кофе на голодный желудок рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в соцсетях.

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Подробности

"Желудок имеет очень много способов защитить себя. Например, он выделяет толстый слой слизи, который создает мощный щит между слизистой желудка и всем, что вы глотаете. Этот щит также защищает желудок от его собственной природной кислотной среды, необходимой для расщепления пищи", — объясняет эксперт.

По словам Голобородько, если у человека нет гастритов, гастропатий недолеченных, возвращающихся язв, а также не беспокоит изжога, то защита желудка хорошо справляется с агрессивными веществами.

" Худшие раздражители — алкоголь, сигаретный дым и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или напроксен. Из-за них быстро меняются естественные защитные механизмы желудка и повреждается его слизистая", — добавляет нутрициолог.

Голобородько отмечает, что кофе – это жареный продукт плодов тропического дерева. А жарка всегда немного агрессивна.

"Кофе действительно влияет на кишечник — может ускорить моторику толстой кишки и вызвать стул. Также она увеличивает выработку кислоты в желудке. Но если в желудке есть пища или если вы пьете кофе с молоком или сливками, это поможет создать буфер, который нейтрализует кислоту. Употребление черного кофе без пищи может снизить кислотность желудка", — говорит эксперт.

При этом Голобородько отмечает, что несколько низшая кислотность не является проблемой для слизистой желудка, это может стать проблемой для слизистой пищевода, поскольку она гораздо более уязвима к повреждению кислотой.

"Кофе может расслабить и открыть сфинктер, соединяющий пищевод с желудком, что гипотетически может позволить кислоте из желудка легче брызгать вверх в пищевод и вызвать неприятные симптомы изжоги", — говорит нутрициолог.

Нутрициолог категорически не рекомендует пить кофе тем, кто находится в стрессовом состоянии и регулярно чувствует послеобеденную усталость.

Напомним, что панкреатический рак обнаруживается в органе живота, называемого поджелудочной железой. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно выявить.

 

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