Кофе на голодный желудок – можно ли пить кофе на голодный желудок

Кофе – это жареный продукт плодов тропического дерева. А жарка всегда немного агрессивна

Кофе является лучшим способом быстро взбодриться утром. Многие любят ее выпивать еще до завтрака.

Вредно ли пить кофе на голодный желудок рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в соцсетях.

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"Желудок имеет очень много способов защитить себя. Например, он выделяет толстый слой слизи, который создает мощный щит между слизистой желудка и всем, что вы глотаете. Этот щит также защищает желудок от его собственной природной кислотной среды, необходимой для расщепления пищи", — объясняет эксперт.

По словам Голобородько, если у человека нет гастритов, гастропатий недолеченных, возвращающихся язв, а также не беспокоит изжога, то защита желудка хорошо справляется с агрессивными веществами.

" Худшие раздражители — алкоголь, сигаретный дым и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или напроксен. Из-за них быстро меняются естественные защитные механизмы желудка и повреждается его слизистая", — добавляет нутрициолог.

Голобородько отмечает, что кофе – это жареный продукт плодов тропического дерева. А жарка всегда немного агрессивна.

"Кофе действительно влияет на кишечник — может ускорить моторику толстой кишки и вызвать стул. Также она увеличивает выработку кислоты в желудке. Но если в желудке есть пища или если вы пьете кофе с молоком или сливками, это поможет создать буфер, который нейтрализует кислоту. Употребление черного кофе без пищи может снизить кислотность желудка", — говорит эксперт.

При этом Голобородько отмечает, что несколько низшая кислотность не является проблемой для слизистой желудка, это может стать проблемой для слизистой пищевода, поскольку она гораздо более уязвима к повреждению кислотой.

"Кофе может расслабить и открыть сфинктер, соединяющий пищевод с желудком, что гипотетически может позволить кислоте из желудка легче брызгать вверх в пищевод и вызвать неприятные симптомы изжоги", — говорит нутрициолог.

Нутрициолог категорически не рекомендует пить кофе тем, кто находится в стрессовом состоянии и регулярно чувствует послеобеденную усталость.

Напомним, что панкреатический рак обнаруживается в органе живота, называемого поджелудочной железой. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно выявить.