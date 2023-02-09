Стресовий момент дня – дослідження британських учених

Стресовий день

Британська компанія Rescue Remedy провела дослідження, щоб з'ясувати найстресовіший момент дня. Виявилося, що найбільш стресовим більшості людей видається час поїздки на роботу та відвезення дітей до школи. Усереднені результати показали, що це 07:23 ранку.

Про це пише Daily Mail.

Стресовий день

Опитування показало, що британці в середньому стикаються з трьома стресовими подіями й у жінок вони виникають частіше, ніж у чоловіків.

Учасників попросили скласти рейтинг 50 найстресовіших подій. Виявилося, що головними причинами щоденних стресів є втома (її назвали 46% учасників), перерваний нічний сон (36%) та напружений робочий день (33%).

Інші відповіді були такими: пробки, пролити на одяг їжу чи напої і впустити щось випадково, прокидатися пізно, пролити щось на килим, гаряча їжа, кипляча каструля і спіткнутися у суспільстві.

"Стресові події, з якими стикалися люди, найчастіше викликали у них розчарування (32%), тривогу (23%) або втому (21%)", — йдеться у повідомленні.

Також дослідники кажуть, що, за оцінками, близько 33% американців відчувають стрес щодня, тоді як у Великій Британії кожен чотирнадцятий дорослий відчуває стрес щодня.

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