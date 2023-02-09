Стрессовый момент дня - исследование британских ученых

Стрессовый день

Британская компания Rescue Remedy провела исследование, чтобы выяснить самый стрессовый момент дня. Оказалось, что наиболее стрессовым для большинства людей кажется время поездки на работу и отвоза детей в школу. Усредненные результаты показали, что это 07:23 утра.

Об этом пишет Daily Mail.

Стрессовый день

Опрос показал, что британцы в среднем сталкиваются с тремя со стрессовыми событиями, и у женщин они возникают чаще, чем у мужчин.

Участников попросили составить рейтинг 50 самых стрессовых событий. Оказалось, что главными причинами ежедневных стрессов являются усталость (ее назвали 46% участников), прерванный ночной сон (36%) и напряженный рабочий день (33%).

Другие ответы были таковыми: пробки, пролить на одежду еду или напитки и уронить что-то случайно, просыпаться поздно, пролить что-то на ковер, горячая еда, кипящая кастрюля и споткнуться в обществе.

"Стрессовые события, с которыми сталкивались люди, чаще всего вызывали у них разочарование (32%), тревогу (23%) или усталость (21%)", — говорится в сообщении.

Также исследователи говорят, что по оценкам, около 33% американцев испытывают стресс каждый день, в то время как в Великобритании каждый четырнадцатый взрослый испытывает стресс ежедневно.

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