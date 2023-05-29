Чи коричні дієтичні добавки для здоров'я

Дівчина з яблуком. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Харочві добавки набули великої популярності останнім часом. Та чи порібні вони нвсправді для нашого здоров'я. Вчені вважають, що звичайна їжа набагато корисніша.

Про це повідомив Daily mail.

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Провідний науковець та професор Тім Спектор стреврджує, що харчові добавки не мають жодної користі для здоров'я і є просто схемою заробляння грошей. Він закликав людей купувати "справжню їжу" і замість цього харчуватися переважно рослинною їжею.

Харчова добавка. Фото: Freepik

Експерт з генетичної епідеміології також заявив, що замість них краще харчуватися переважно рослинною їжею з мінімальною кількістю ультрапереробленої їжі, якщо така взагалі є.

"Вони виробляються на величезних фабриках у Китаї, і ви не маєте жодного контролю над тим, що це таке — 99 відсотків з них, як було доведено, взагалі не працюють. Тож ми просто дурні люди, які платять гроші за добавки, хоча мали б витрачати їх на справжню їжу", — сказав він.

Жінка тримає сік. Фото: Freepik

За словами професора, єдиною корисною добавкою є В12 для веганів, які не вживають стільки продуктів, багатих на залізо, скільки їм слід.

"Востаннє, коли я переглядав великий мета-аналіз, я прийшов до висновку, що не існує жодної добавки або екстракту будь-якої їжі, яка приносить користь здоров'ю здорової людини, за винятком, можливо, вітаміну D або B12 для веганів", — прокоментував лікар Кріс ван Туллекен.

Капсули харчової добавки. Фото: Freepik

Професор Тім Спектор також заявив, що перехід на рослинну дієту буде корисним для планети, стверджуючи, що відмова від м'яса є більш ефективною, ніж відмова від водіння автомобіля і від польотів на відпочинок за кордон.

"Найважливіше, що ми всі можемо зробити, якщо нас хвилює проблема зміни клімату, - це зменшити споживання м'яса і молочних продуктів, особливо яловичини, баранини і молока. Це набагато важливіше, ніж не літати до Іспанії у відпустку або менше користуватися автомобілем. Доведено, що екологічно чиста дієта корисна для здоров'я і навпаки. Не обов'язково повністю відмовлятися від нього", — додав він.

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