Или коричные диетические добавки для здоровья

Деньги на ветер: ученые предположили, что пищевые добавки не влияют на здоровье
Пищевые добавки приобрели большую популярность в последнее время. Но нужны ли они действительно для нашего здоровья. Ученые считают, что обычная пища гораздо полезнее.
Об этом сообщил Daily mail.
Ведущий ученый и профессор Тим Спектор заявляет, что пищевые добавки не имеют никакой пользы для здоровья и являются просто схемой зарабатывания денег. Он призвал людей покупать "настоящую пищу" и вместо этого питаться преимущественно растительной пищей.
Эксперт по генетической эпидемиологии также заявил, что вместо них лучше питаться преимущественно растительной пищей с минимальным количеством ультрапереработанной пищи, если таковая вообще есть.
"Они производятся на огромных фабриках в Китае, и у вас нет контроля над тем, что это такое — 99 процентов из них, как было доказано, вообще не работают. Поэтому мы просто глупые люди, которые платят деньги за добавки, хотя должны были бы тратить их на настоящую еду", — сказал он.
По словам профессора, единственной полезной добавкой является В12 для веганов, не употребляющих столько продуктов, богатых железом, сколько им следует.
"В последний раз, когда я просматривал большой мета-анализ, я пришел к выводу, что не существует никакой добавки или экстракта какой-либо пищи, которая приносит пользу здоровью здорового человека, за исключением, возможно, витамина D или B12 для веганов", — прокомментировал врач Крис ван Туллекен.
Профессор Тим Спектор также заявил, что переход на растительное питание будет полезен для планеты, утверждая, что отказ от мяса более эффективен, чем отказ от вождения автомобиля и от полетов на отдых за границу.
"Самое важное, что мы все можем сделать, если нас волнует проблема изменения климата, — это уменьшить потребление мяса и молочных продуктов, особенно говядины, баранины и молока. Это гораздо важнее, чем не летать в Испанию в отпуск или меньше пользоваться автомобилем. Доказано, что экологически чистая диета полезна здоровью и наоборот. Не обязательно полностью отказываться от него", — добавил он.
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