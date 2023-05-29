Или коричные диетические добавки для здоровья

Девушка с яблоком. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Пищевые добавки приобрели большую популярность в последнее время. Но нужны ли они действительно для нашего здоровья. Ученые считают, что обычная пища гораздо полезнее.

Об этом сообщил Daily mail.

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Ведущий ученый и профессор Тим Спектор заявляет, что пищевые добавки не имеют никакой пользы для здоровья и являются просто схемой зарабатывания денег. Он призвал людей покупать "настоящую пищу" и вместо этого питаться преимущественно растительной пищей.

Пищевая добавка. Фото: Freepik

Эксперт по генетической эпидемиологии также заявил, что вместо них лучше питаться преимущественно растительной пищей с минимальным количеством ультрапереработанной пищи, если таковая вообще есть.

"Они производятся на огромных фабриках в Китае, и у вас нет контроля над тем, что это такое — 99 процентов из них, как было доказано, вообще не работают. Поэтому мы просто глупые люди, которые платят деньги за добавки, хотя должны были бы тратить их на настоящую еду", — сказал он.

Женщина, держа сок. Фото: Freepik

По словам профессора, единственной полезной добавкой является В12 для веганов, не употребляющих столько продуктов, богатых железом, сколько им следует.

"В последний раз, когда я просматривал большой мета-анализ, я пришел к выводу, что не существует никакой добавки или экстракта какой-либо пищи, которая приносит пользу здоровью здорового человека, за исключением, возможно, витамина D или B12 для веганов", — прокомментировал врач Крис ван Туллекен.

Капсулы пищевой добавки. Фото: Freepik

Профессор Тим Спектор также заявил, что переход на растительное питание будет полезен для планеты, утверждая, что отказ от мяса более эффективен, чем отказ от вождения автомобиля и от полетов на отдых за границу.

"Самое важное, что мы все можем сделать, если нас волнует проблема изменения климата, — это уменьшить потребление мяса и молочных продуктов, особенно говядины, баранины и молока. Это гораздо важнее, чем не летать в Испанию в отпуск или меньше пользоваться автомобилем. Доказано, что экологически чистая диета полезна здоровью и наоборот. Не обязательно полностью отказываться от него", — добавил он.

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