Від чого з'являється здуття живота

Гастроентеролог розповів про причини здуття живота
Здуття – це один із найпоширеніших симптомів в гастроентерології. Близько 15-30% людей регулярно скаржаться на неприємні відчуття розпирання в животі.
Про це повідомив гастроентеролог, терапевт Станіслав Кравчук.
"Часто здуття супроводжується видимим збільшенням/розтягненням живота, що багатьом нагадує вагітність. І здуття, і розтягнення викликають дискомфорт, а іноді й біль, та негативно впливають на якість життя. Часто здуття може бути пов’язане з іншими скаргами, що викликані надмірним газоутворенням: відрижка, гикавка та відходженням газів, іноді із неприємним запахом", — повідомив лікар.
Причини здуття живота
При здутті збільшується об'єм кишкового газу. Надмірне кишкове газоутворення може бути спричинено станами, пов'язаними з надмірним заковтуванням повітря, або утворенням газу бактеріями, внаслідок ферментативного розщеплення певних компонентів їжі.
"Розтягнення живота, не обов'язково пов'язане із збільшенням газоутворення. Часто це є наслідком абдоміно-діафрагмальної диссинергії внутрішнього рефлексу напруження діафрагми, яка тисне на органи черевної порожнини та викликає випирання живота", — додав лікар
Гастроентеролог також зазначив, що здуття живота і розпирання можуть виникати незалежно один від одного. Не всі люди, які відчувають здуття живота, мають розтягнення, і не всі люди зі розтягегнення живота, відчувають здуття. Проте, часто ці стани поєднуються.
"Універсально ефективного лікування здуття та розтягнення не існує. Однак, незважаючи на те, що немає легкої відповіді на здуття або розтягнення живота, є речі, які пацієнти можуть зробити, щоб спробувати полегшити симптоми", — сказав лікар.
Що допоможе при здутті живота
- симптоматичні препарати (спазмолітики, пробіотики, прокінетики);
- рифаксимін — цей антибіотик лише незначно всмоктується і може використовуватися протягом короткого періоду часу. Зазвичай він використовується для зменшення здуття живота у людей із СПК та у людей із надмірним бактеріальним ростом у тонкій кишці;
- дієта з низьким вмістом ЕООДМАР. ЕООРМАР — це коротколанцюгові вуглеводи, які погано всмоктуються в тонкому кишечнику та швидко ферментуються бактеріями в кишечнику. Їх є чимало в часнику, цибулі, капусті, здобі та жувальних гумках;
- дихальні техніки — глибоке діафрагмальне дихання може зменшити прояв абдоміно- діафрагмальної диссинергії та стресу;
- нейромодулятори та антидепресанти — ці препарати впливають на рецептори в кишечнику та мозку. Зазвичай їх використовують у в невеликих дозах, менших, ніж для лікування депресії. Вони допомагають зменшити тривогу і полегшити здуття живота та розтягнення.
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