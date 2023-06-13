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Гастроентеролог розповів про причини здуття живота

13 червня 2023 23:04
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Від чого з'являється здуття живота
Живіт без здуття. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Здуття – це один із найпоширеніших симптомів в гастроентерології. Близько 15-30% людей регулярно скаржаться на неприємні відчуття розпирання в животі.

Про це повідомив гастроентеролог, терапевт Станіслав Кравчук.

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"Часто здуття супроводжується видимим збільшенням/розтягненням живота, що багатьом нагадує вагітність. І здуття, і розтягнення викликають дискомфорт, а іноді й біль, та негативно впливають на якість життя. Часто здуття може бути пов’язане з іншими скаргами, що викликані надмірним газоутворенням: відрижка, гикавка та відходженням газів, іноді із неприємним запахом", — повідомив лікар. 

вздутие
Здуття живота. Фото: instagram likar_kravchuk

Причини здуття живота 

При здутті збільшується об'єм кишкового газу. Надмірне кишкове газоутворення може бути спричинено станами, пов'язаними з надмірним заковтуванням повітря, або утворенням газу бактеріями, внаслідок ферментативного розщеплення певних компонентів їжі.

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Здуття живота. Фото: instagram likar_kravchuk

"Розтягнення живота, не обов'язково пов'язане із збільшенням газоутворення. Часто це є наслідком абдоміно-діафрагмальної диссинергії  внутрішнього рефлексу напруження діафрагми, яка тисне на органи черевної порожнини та викликає випирання живота", — додав лікар 

вздутие
Зображення шлунку. Фото: instagram likar_kravchuk

Гастроентеролог також зазначив, що здуття живота і розпирання можуть виникати незалежно один від одного. Не всі люди, які відчувають здуття живота, мають розтягнення, і не всі люди зі розтягегнення живота, відчувають здуття. Проте, часто ці стани поєднуються.

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Симптом здуття живота. Фото: instagram likar_kravchuk

"Універсально ефективного лікування здуття та розтягнення не існує. Однак, незважаючи на те, що немає легкої відповіді на здуття або розтягнення живота, є речі, які пацієнти можуть зробити, щоб спробувати полегшити симптоми", — сказав лікар. 

живот
Біль при вздутті живота. Фото: instagram likar_kravchuk

Що допоможе при здутті живота 

  • симптоматичні препарати (спазмолітики, пробіотики, прокінетики);
  • рифаксимін — цей антибіотик лише незначно всмоктується і може використовуватися протягом короткого періоду часу. Зазвичай він використовується для зменшення здуття живота у людей із СПК та у людей із надмірним бактеріальним ростом у тонкій кишці;
  • дієта з низьким вмістом ЕООДМАР. ЕООРМАР — це коротколанцюгові вуглеводи, які погано всмоктуються в тонкому кишечнику та швидко ферментуються бактеріями в кишечнику. Їх є чимало в часнику, цибулі, капусті, здобі та жувальних гумках;
  • дихальні техніки — глибоке діафрагмальне дихання може зменшити прояв абдоміно- діафрагмальної диссинергії та стресу;
  • нейромодулятори та антидепресанти — ці препарати впливають на рецептори в кишечнику та мозку. Зазвичай їх використовують у в невеликих дозах, менших, ніж для лікування депресії. Вони допомагають зменшити тривогу і полегшити здуття живота та розтягнення.

Раніше ми писали, що лікарка розповіла про перші симптоми ботулізму.

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