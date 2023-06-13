От чего появляется вздутие живота

Живот без вздутия. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Вздутие – это один из самых распространенных симптомов в гастроэнтерологии. Около 15–30% людей регулярно жалуются на неприятные ощущения распирания в животе.

Об этом сообщил гастроэнтеролог, терапевт Станислав Кравчук.

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Часто вздутие сопровождается видимым увеличением/растяжением живота, что многим напоминает беременность. И вздутие, и растяжение вызывают дискомфорт, а иногда и боль, и негативно влияют на качество жизни. Часто вздутие может быть связано с другими жалобами, вызванными чрезмерным газообразованием. : отрыжка, икота и отхождение газов, иногда с неприятным запахом", — сообщил врач.

Вздутие живота. Фото: instagram likar_kravchuk

Причины вздутия живота

При вздутии увеличивается объем кишечного газа. Чрезмерное кишечное газообразование может быть вызвано состояниями, связанными с чрезмерным заглатыванием воздуха или образованием газа бактериями, вследствие ферментативного расщепления определенных компонентов пищи.

Вздутие живота. Фото: instagram likar_kravchuk

"Растяжение живота, не обязательно связанное с увеличением газообразования. Часто это является следствием абдомино-диафрагмальной диссинергии внутреннего рефлекса напряжения диафрагмы, которая оказывает давление на органы брюшной полости и вызывает выпирание живота", — добавил врач.

Изображение желудка. Фото: instagram likar_kravchuk

Гастроэнтеролог также отметил, что вздутие живота и распирание могут возникать независимо друг от друга. Не все люди, испытывающие вздутие живота, имеют растяжение, и не все люди с растяжением живота испытывают вздутие. Однако часто эти состояния сочетаются.

Симптом вздутия живота. Фото: instagram likar_kravchuk

"Универсально эффективного лечения вздутия и растяжения не существует. Однако, несмотря на то, что нет легкого ответа на вздутие или растяжение живота, есть вещи, которые могут сделать пациенты, чтобы попытаться облегчить симптомы", — сказал врач.

Боль при вздутии живота. Фото: instagram likar_kravchuk

Что поможет при вздутии живота

симптоматические препараты (спазмолитики, пробиотики, прокинетики);

рифаксимин – этот антибиотик лишь незначительно всасывается и может использоваться в течение короткого периода времени. Обычно он используется для уменьшения вздутия живота у людей с СПК и людей с чрезмерным бактериальным ростом в тонкой кишке;

диета с низким содержанием ЭООДМАР. ЭООРМАР — это короткоцепочечные углеводы, которые плохо всасываются в тонком кишечнике и быстро ферментируются бактериями в кишечнике. Их немало в чесноке, луке, капусте, сдобе и жевательных резинках;

дыхательные техники — глубокое диафрагмальное дыхание может уменьшить проявление абдомино-диафрагмальной диссинергии и стресса;

нейромодуляторы и антидепрессанты – эти препараты влияют на рецепторы в кишечнике и мозге. Обычно их используют в небольших дозах, меньших, чем для лечения депрессии. Они помогают снизить тревогу и облегчить вздутие живота и растяжение.

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