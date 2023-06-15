Що відомо про замінований завод “Кримський титан”

Ендокринологиня розповіла, що робити при аміачному отруєнні
Через інформацію про замінування заводу "Кримський титан" лікарі дали просто рекомендації, які врятують життя в разі хімічної загрози. На підприємстві зберігається близько 200 тонн аміаку, який є дуже небезпечним.
Про це повідомила ендокринологиня Євгенія Рогальська.
"Друзі, я не схильна до панікосіяння. Але, як демонструють події, від гнид з боліт можна очікувати всього. Головне управління розвідки України повідомляє про черговий теракт, що готується. А саме — теракт на заводі "Кримський титан", що в Армянську", — повідомила лікарка.
Вона додає, що на заводі знаходиться більше 200 тонн аміаку, який у разі вибуху утворить аміачну хмару і накриє, в залежності від напрямку вітру, різні території.
Правила зберігання життя при аміачному отруєнні:
- при високій концентрації аміаку в повітрі відчувається різкий запах нашатирного спирту;
- ознаки отруєння: кашель, першіння в горлі, задишка, сльозоточивість, нежить, емоційне збудження та марення;
- тяжке отруєння — це ураження легень, набряк легень, життєво небезпечно.
Що потрібно підготувати заздалегідь
Підготуйте запас чистої води, марлі/чисту тонку тканину, якщо є небулайзер вдома — дістати його з полиці на видне місце.
Що робити в разі хімічної загрози
Потрібно закрити всі вікна, вентиляційні отвори, двері, так само щілини між ними. Піти до підвалу чи погребу. Прикрити дихальні шляхи вологою тканиною та дихати через неї.
В разі ураження транспортуємо людину в положенні лежачи. Одразу телефонуйте до швидкої допомоги.
Шкіру, ніс, рот, очі мінімум 10 хвилин промивати чистою водою.
Також потрібно змінити одяг на чистий. Пити воду або молоко з содою чи мінеральною водою маленькими ковтками.
Раніше ми писали про лайфхаки від Комаровського при хімічній загрозі.