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Ендокринологиня розповіла, що робити при аміачному отруєнні

15 червня 2023 18:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що відомо про замінований завод “Кримський титан”
Захисний протигаз. Фото: УНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Через інформацію про замінування заводу "Кримський титан" лікарі дали просто рекомендації, які врятують життя в разі хімічної загрози. На підприємстві зберігається близько 200 тонн аміаку, який є дуже небезпечним. 

Про це повідомила ендокринологиня Євгенія Рогальська

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"Друзі, я не схильна до панікосіяння. Але, як демонструють події, від гнид з боліт можна очікувати всього. Головне управління розвідки України повідомляє про черговий теракт, що готується. А саме — теракт на заводі "Кримський титан", що в Армянську", — повідомила лікарка. 

Завод Кримский титан
Хімічний завод. Фото: google

Вона додає, що на заводі знаходиться більше 200 тонн аміаку, який у разі вибуху утворить аміачну хмару і накриє, в залежності від напрямку вітру, різні території.

Правила зберігання життя при аміачному отруєнні:

  • при високій концентрації аміаку в повітрі відчувається різкий запах нашатирного спирту;
  • ознаки отруєння: кашель, першіння в горлі, задишка, сльозоточивість, нежить, емоційне збудження та марення;
  • тяжке отруєння — це ураження легень, набряк легень, життєво небезпечно.
противогаз для ВСУ
Хімічна загроза. Фото: google

Що потрібно підготувати заздалегідь 

Підготуйте запас чистої води, марлі/чисту тонку тканину, якщо є небулайзер вдома — дістати його з полиці на видне місце. 

вода
Вода в великій ємкості. Фото: Freepik

Що робити в разі хімічної загрози

Потрібно закрити всі вікна, вентиляційні отвори, двері, так само щілини між ними. Піти до підвалу чи погребу. Прикрити дихальні шляхи вологою тканиною та дихати через неї. 

В разі ураження транспортуємо людину в положенні лежачи. Одразу телефонуйте до швидкої допомоги. 

Шкіру, ніс, рот, очі мінімум 10 хвилин промивати чистою водою. 

Також потрібно змінити одяг на чистий. Пити воду або молоко з содою чи мінеральною водою маленькими ковтками. 

Раніше ми писали про лайфхаки від Комаровського при хімічній загрозі.

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