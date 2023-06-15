Что известно о заминированном заводе "Крымский титан"

Защитный противогаз. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Из-за информации о заминировании завода "Крымский титан" врачи дали просто рекомендации, которые спасут жизнь в случае химической угрозы. На предприятии хранится около 200 тонн аммиака, который очень опасен.

Об этом сообщила эндокринолог Евгения Рогальская.

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"Друзья, я не склонна к рассеиванию паники, но, как демонстрируют события, от гнид из болот можно ожидать всего. Главное управление разведки Украины сообщает об готовящемся очередном теракте. А именно — теракт на заводе "Крымский титан", который находится в Армянске", — сообщила врач.

Химический завод. Фото: google

Она добавляет, что на заводе находится более 200 тонн аммиака, который при взрыве образует аммиачное облако и накроет, в зависимости от направления ветра, различные территории.

Правила хранения жизни при аммиачном отравлении:

при высокой концентрации аммиака в воздухе ощущается резкий запах нашатырного спирта;

признаки отравления: кашель, першение в горле, одышка, слезоточивость, насморк, эмоциональное возбуждение и бред;

тяжелое отравление — это поражение легких, отек легких, жизненно опасно.

Химическая опасность. Фото: google

Что нужно подготовить заранее

Подготовьте запас чистой воды, марли/чистую тонкую ткань, если есть небулайзер дома — достать его с полки на видное место.

Вода в большой емкости. Фото: Freepik

Что делать в случае химической угрозы

Нужно закрыть все окна, вентиляционные проемы, двери, так же щели между ними. Пойти в подвал или погреб. Прикрыть дыхательные пути влажной тканью и дышать через нее.

В случае поражения транспортируем человека в положении лежа. Сразу звоните в скорую помощь.

Кожу, нос, рот, глаза минимум 10 минут промывать чистой водой.

Также нужно сменить одежду на чистую. Пить воду или молоко с содой или минеральной водой маленькими глотками.

Раньше мы писали о лайфхаках от Комаровского при химической угрозе.