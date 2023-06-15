Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Эндокринолог рассказала, что делать при аммиачном отравлении arrow

Эндокринолог рассказала, что делать при аммиачном отравлении

15 июня 2023 18:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что известно о заминированном заводе "Крымский титан"
Защитный противогаз. Фото: УНИАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Из-за информации о заминировании завода "Крымский титан" врачи дали просто рекомендации, которые спасут жизнь в случае химической угрозы. На предприятии хранится около 200 тонн аммиака, который очень опасен.

Об этом сообщила эндокринолог Евгения Рогальская.

Читайте также:

"Друзья, я не склонна к рассеиванию паники, но, как демонстрируют события, от гнид из болот можно ожидать всего. Главное управление разведки Украины сообщает об готовящемся очередном теракте. А именно — теракт на заводе "Крымский титан", который находится в Армянске", — сообщила врач.

Крымский титан
Химический завод. Фото: google

Она добавляет, что на заводе находится более 200 тонн аммиака, который при взрыве образует аммиачное облако и накроет, в зависимости от направления ветра, различные территории.

Правила хранения жизни при аммиачном отравлении:

  • при высокой концентрации аммиака в воздухе ощущается резкий запах нашатырного спирта;
  • признаки отравления: кашель, першение в горле, одышка, слезоточивость, насморк, эмоциональное возбуждение и бред;
  • тяжелое отравление — это поражение легких, отек легких, жизненно опасно.
противогаз для ВСУ
Химическая опасность. Фото: google

Что нужно подготовить заранее

Подготовьте запас чистой воды, марли/чистую тонкую ткань, если есть небулайзер дома — достать его с полки на видное место.

вода
Вода в большой емкости. Фото: Freepik

Что делать в случае химической угрозы

Нужно закрыть все окна, вентиляционные проемы, двери, так же щели между ними. Пойти в подвал или погреб. Прикрыть дыхательные пути влажной тканью и дышать через нее.

В случае поражения транспортируем человека в положении лежа. Сразу звоните в скорую помощь.

Кожу, нос, рот, глаза минимум 10 минут промывать чистой водой.

Также нужно сменить одежду на чистую. Пить воду или молоко с содой или минеральной водой маленькими глотками.

Раньше мы писали о лайфхаках от Комаровского при химической угрозе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас