Як зрозуміти, що в дитини зайва вага

Ендокринологиня розповіла, як зрозуміти, що у дитини є зайва вага
Надлишкова вага в дитячому віці є головним чинником, яка призводить до розвитку предіабету та цукрового діабету. Тому варто вчасно помітити зміни та збалансувати харчування.
Про це повідомила ендокринологиня Діна Крилова.
Як зрозуміти, коли дитина має надлишкову вагу?
"Питання ожиріння я розглядаю суто зі сторони здоров’я. Тут не йде мова про зайві кілограми для модельної агенції чи художньої гімнастики. Навіть у таких питаннях, я вважаю, що дітям потрібно харчуватися збалансовано та без фанатичних обмежень", — зауважила лікарка.
Надлишкова вага є головним чинником, яка призводить до розвитку предіабету та цукрового діабету. Для діагностування та лікування проблеми існують Стандарти медичної допомоги "Ожиріння у дітей", за якими працюють усі чинні спеціалісти в Україні.
Діагностувати ожиріння чи надлишкової ваги у дитини можна на підставі перцентильних показників (ІМТ).
Критерії надлишкової ваги та ожиріння:
- Надлишкова маса тіла: ІМТ ≥85-го перцентиля, але <97-го перцентиля для відповідного віку і статі.
- Ожиріння: ІМТ ≥97-го перцентиля.
Для дітей віком до 2 років:
Наприклад, хлопчик має зріст 80 см та вагу – 11 кг. За графіком точка перетину – >50 перцентиля, але <85-го перцентиля. Це нормальна вага.
Для дітей віком від 2 до 18 років:
Вам потрібно буде порахувати ІМТ.
ІМТ = маса (кг) / зріст (м²).
Наприклад, дівчинка 6 років з вагою 24 кг та зростом 1,15 м.
ІМТ = 24 / 1,15 * 1,15 = 18,1 кг/м2
"Своїх дітей я з раннього віку привчаю до здорового та збалансованого раціону. З вживанням солодощів у нас є певні правила, адже як лікар я знаю, що занадто — то не здраво. До того ж після вживання цукру діти стають гіперактивними та іноді капризними", — додала лікарка.
Солодке не повинно бути головним прийманням їжі. На першому місці — повноцінний сніданок, обід або вечеря, а десерт — за бажанням.
"На днях народженнях та святах з дітьми, звісно, дозволяю їсти солодке. Якщо друзі на прогулянці діляться смаколиками, то донька вже знає, що треба запитати мене", — резюмувала Діна Крилова.
Раніше ми писали, що Комаровський дав три поради, що робити при дуже високій температурі.