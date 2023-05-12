Як зрозуміти, що в дитини зайва вага

Дитина їсть солодке. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Надлишкова вага в дитячому віці є головним чинником, яка призводить до розвитку предіабету та цукрового діабету. Тому варто вчасно помітити зміни та збалансувати харчування.

Про це повідомила ендокринологиня Діна Крилова.

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"Питання ожиріння я розглядаю суто зі сторони здоров’я. Тут не йде мова про зайві кілограми для модельної агенції чи художньої гімнастики. Навіть у таких питаннях, я вважаю, що дітям потрібно харчуватися збалансовано та без фанатичних обмежень", — зауважила лікарка.

Надлишкова вага є головним чинником, яка призводить до розвитку предіабету та цукрового діабету. Для діагностування та лікування проблеми існують Стандарти медичної допомоги "Ожиріння у дітей", за якими працюють усі чинні спеціалісти в Україні.

Дівчинка їсть солодку пасту. Фото: Freepik

Діагностувати ожиріння чи надлишкової ваги у дитини можна на підставі перцентильних показників (ІМТ).

Критерії надлишкової ваги та ожиріння:

Надлишкова маса тіла: ІМТ ≥85-го перцентиля, але <97-го перцентиля для відповідного віку і статі.

Ожиріння: ІМТ ≥97-го перцентиля.

Для дітей віком до 2 років:

Наприклад, хлопчик має зріст 80 см та вагу – 11 кг. За графіком точка перетину – >50 перцентиля, але <85-го перцентиля. Це нормальна вага.

Для дітей віком від 2 до 18 років:

Вам потрібно буде порахувати ІМТ.

ІМТ = маса (кг) / зріст (м²).

Наприклад, дівчинка 6 років з вагою 24 кг та зростом 1,15 м.

ІМТ = 24 / 1,15 * 1,15 = 18,1 кг/м2

"Своїх дітей я з раннього віку привчаю до здорового та збалансованого раціону. З вживанням солодощів у нас є певні правила, адже як лікар я знаю, що занадто — то не здраво. До того ж після вживання цукру діти стають гіперактивними та іноді капризними", — додала лікарка.

Смаколики та солодощі. Фото: Freepik

Солодке не повинно бути головним прийманням їжі. На першому місці — повноцінний сніданок, обід або вечеря, а десерт — за бажанням.

"На днях народженнях та святах з дітьми, звісно, дозволяю їсти солодке. Якщо друзі на прогулянці діляться смаколиками, то донька вже знає, що треба запитати мене", — резюмувала Діна Крилова.

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