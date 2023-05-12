Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Ендокринологиня розповіла, як зрозуміти, що у дитини є зайва вага arrow

Ендокринологиня розповіла, як зрозуміти, що у дитини є зайва вага

12 травня 2023 10:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як зрозуміти, що в дитини зайва вага
Дитина їсть солодке. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Надлишкова вага в дитячому віці  є головним чинником, яка призводить до розвитку предіабету та цукрового діабету. Тому варто вчасно помітити зміни та збалансувати харчування. 

Про це повідомила ендокринологиня Діна Крилова

Читайте також:

Як зрозуміти, коли дитина має надлишкову вагу?

"Питання ожиріння я розглядаю суто зі сторони здоров’я. Тут не йде мова про зайві кілограми для модельної агенції чи художньої гімнастики. Навіть у таких питаннях, я вважаю, що дітям потрібно харчуватися збалансовано та без фанатичних обмежень", — зауважила лікарка. 

Надлишкова вага є головним чинником, яка призводить до розвитку предіабету та цукрового діабету. Для діагностування та лікування проблеми існують Стандарти медичної допомоги "Ожиріння у дітей", за якими працюють усі чинні спеціалісти в Україні. 

Дівчинка їсть солодку пасту. Фото: Freepik

Діагностувати ожиріння чи надлишкової ваги у дитини можна на підставі перцентильних показників (ІМТ). 

Критерії надлишкової ваги та ожиріння:

  • Надлишкова маса тіла: ІМТ ≥85-го перцентиля, але <97-го перцентиля для відповідного віку і статі.
  • Ожиріння: ІМТ ≥97-го перцентиля.

Для дітей віком до 2 років:

Наприклад, хлопчик має зріст 80 см та вагу – 11 кг. За графіком точка перетину – >50 перцентиля, але <85-го перцентиля. Це нормальна вага.

Для дітей віком від 2 до 18 років:

Вам потрібно буде порахувати ІМТ.

ІМТ = маса (кг) / зріст (м²).

Наприклад, дівчинка 6 років з вагою 24 кг та зростом 1,15 м.

ІМТ = 24 / 1,15 * 1,15 = 18,1 кг/м2

"Своїх дітей я з раннього віку привчаю до здорового та збалансованого раціону. З вживанням солодощів у нас є певні правила, адже як лікар я знаю, що занадто — то не здраво. До того ж після вживання цукру діти стають гіперактивними та іноді капризними", — додала лікарка. 

Смаколики та солодощі. Фото: Freepik

Солодке не повинно бути головним прийманням їжі. На першому місці — повноцінний сніданок, обід або вечеря, а десерт — за бажанням.

"На днях народженнях та святах з дітьми, звісно, дозволяю їсти солодке. Якщо друзі на прогулянці діляться смаколиками, то донька вже знає, що треба запитати мене", — резюмувала Діна Крилова. 

Раніше ми писали, що Комаровський дав три поради, що робити при дуже високій температурі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB