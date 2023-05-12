Как понять, что у ребенка лишний вес

Ребенок ест сладкий. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Избыточный вес в детском возрасте является главным фактором, приводящим к развитию предиабета и сахарного диабета. Поэтому следует вовремя заметить изменения и сбалансировать питание.

Об этом сообщила эндокринолог Дина Крылова .

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"Вопрос ожирения я рассматриваю сугубо со стороны здоровья. Здесь не идет речь о лишних килограммах для модельного агентства или художественной гимнастики. Даже в таких вопросах, я считаю, что детям нужно питаться сбалансированно и без фанатических ограничений", — отметила врач.

Избыточный вес является главным фактором, приводящим к развитию предиабета и сахарного диабета. Для диагностирования и лечения проблемы существуют стандарты медицинской помощи "Ожирение у детей", по которым работают все действующие специалисты в Украине.

Девочка ест сладкую пасту. Фото: Freepik

Диагностировать ожирение или избыточный вес у ребенка можно на основании перцентильных показателей (ИМТ).

Критерии избыточного веса и ожирения:

Избыточная масса тела: ИМТ ≥85-го перцентиля, но <97-го перцентиля для соответствующего возраста и пола.

Ожирение: ИМТ ≥97-го перцентиля.

Для детей младше 2 лет:

Например, у мальчика рост 80 см и вес —11 кг. По графику точка пересечения — >50 перцентиля, но <85-го перцентиля. Это нормальный вес.

Для детей от 2 до 18 лет:

Вам нужно будет сосчитать ИМТ.

ИМТ = масса (кг)/рост (м²).

К примеру, девочка 6 лет с весом 24 кг и ростом 1,15 м.

ИМТ = 24/1,15*1,15 = 18,1 кг/м2

"Своих детей я с раннего возраста приучаю к здоровому и сбалансированному рациону. С употреблением сладостей у нас есть определенные правила, ведь как врач я знаю, что слишком - это не здраво. К тому же после употребления сахара дети становятся гиперактивными и иногда капризными", — добавила врач.

Сладости. Фото: Freepik

Сладкое не должно быть главным приемом пищи. На первом месте — полноценный завтрак, обед или ужин, а десерт — по желанию.

"На днях рождении и праздниках с детьми, конечно, разрешаю есть сладкое. Если друзья на прогулке делятся вкусностями, то дочь уже знает, что надо спросить меня" , — резюмировала Дина Крылова.

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