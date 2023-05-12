Как понять, что у ребенка лишний вес

Эндокринолог рассказала, как понять, что у ребенка есть лишний вес
Избыточный вес в детском возрасте является главным фактором, приводящим к развитию предиабета и сахарного диабета. Поэтому следует вовремя заметить изменения и сбалансировать питание.
Об этом сообщила эндокринолог Дина Крылова .
Как понять, когда ребенок имеет избыточный вес?
"Вопрос ожирения я рассматриваю сугубо со стороны здоровья. Здесь не идет речь о лишних килограммах для модельного агентства или художественной гимнастики. Даже в таких вопросах, я считаю, что детям нужно питаться сбалансированно и без фанатических ограничений", — отметила врач.
Избыточный вес является главным фактором, приводящим к развитию предиабета и сахарного диабета. Для диагностирования и лечения проблемы существуют стандарты медицинской помощи "Ожирение у детей", по которым работают все действующие специалисты в Украине.
Диагностировать ожирение или избыточный вес у ребенка можно на основании перцентильных показателей (ИМТ).
Критерии избыточного веса и ожирения:
- Избыточная масса тела: ИМТ ≥85-го перцентиля, но <97-го перцентиля для соответствующего возраста и пола.
- Ожирение: ИМТ ≥97-го перцентиля.
Для детей младше 2 лет:
Например, у мальчика рост 80 см и вес —11 кг. По графику точка пересечения — >50 перцентиля, но <85-го перцентиля. Это нормальный вес.
Для детей от 2 до 18 лет:
Вам нужно будет сосчитать ИМТ.
ИМТ = масса (кг)/рост (м²).
К примеру, девочка 6 лет с весом 24 кг и ростом 1,15 м.
ИМТ = 24/1,15*1,15 = 18,1 кг/м2
"Своих детей я с раннего возраста приучаю к здоровому и сбалансированному рациону. С употреблением сладостей у нас есть определенные правила, ведь как врач я знаю, что слишком - это не здраво. К тому же после употребления сахара дети становятся гиперактивными и иногда капризными", — добавила врач.
Сладкое не должно быть главным приемом пищи. На первом месте — полноценный завтрак, обед или ужин, а десерт — по желанию.
"На днях рождении и праздниках с детьми, конечно, разрешаю есть сладкое. Если друзья на прогулке делятся вкусностями, то дочь уже знает, что надо спросить меня" , — резюмировала Дина Крылова.
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