Скільки можна зберігати курку гриль

Курка гриль. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Не можна заперечувати, що зручність і універсальність повністю приготовленої курки-гриль підвищують її привабливість як економної покупки — але як довго зберігається курка-гриль після того, як ви принесли її додому.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Хоча дехто може припустити, що курка гриль має значно довший термін зберігання, правда полягає в тому, що курка-гриль, на жаль, не зберігається вічно. Якщо неправильно зберігати або з'їсти курку-гриль в межах рекомендованого терміну свіжості, вона може зіпсуватися так само легко, як і будь-який інший м'ясний продукт.

"Щоб з'ясувати, як довго можна зберігати курку-гриль, а також дати вам поради щодо зберігання, які допоможуть вам отримати максимум користі від вашої птиці, ми проконсультувалися з кількома зареєстрованими дієтологами та кулінарними експертами", — йдеться в повідомленні.

Як довго зберігається курка-гриль?

За даними Міністерства сільського господарства США, повністю приготована, готова курка-гриль зазвичай зберігається близько трьох-чотирьох днів. Також рекомендується з'їсти або поставити в холодильник щойно куплену курку-гриль протягом двох годин після того, як ви забрали її з магазину, щоб зберегти її максимальну свіжість.

Поради, як зберегти курку-гриль свіжою довше

Хоча курка-гриль може зберігатися в холодильнику лише три-чотири дні, не варто поспішати з'їсти всю птицю за цей час! Замість того, щоб поїдати птицю, є способи підготувати та зберігати курку-гриль до пізнішої дати, коли ви будете готові її з'їсти.

Курка гриль готова до споживання. Фото: Pexels

Щоб зберегти куряче м'ясо на вертелі для подальшого використання, шеф-кухар Матті Растпропонує "щільно загорнути куряче м'ясо в поліетиленову плівку. Потім перекладіть його в пакет для заморожування, що закривається, і зберігайте в морозильній камері. Так воно зберігатиметься протягом чотирьох місяців".

"Я б рекомендував зняти все м'ясо з кісток, а потім покласти його в морозильну сумку на блискавці. Якщо у вас невеликий холодильник, ви можете розфасувати курку в три-чотири менші пакети. Таким чином, ви зможете діставати по дві порції за раз. Крім того, ви можете відрізати грудку, покласти її в морозильну камеру, а ніжки, стегна і крильця покласти в окремі пакети. Потім покласти решту тушки у велику каструлю, залити водою і зварити бульйон!", — додав шеф-кухар.

Курка гриль на тарілці. Фото: Pexels

Як розігріти заморожену курку-гриль

Хоча курка-гриль може зберігатися в морозильній камері до чотирьох місяців, при розморожування вона може втратити свою соковитість.

"Щоб розігріти її, розморозьте на ніч у холодильнику, а потім покладіть у посуд, придатний для використання в духовці, і запікайте при температурі 180°, поки внутрішня температура не досягне 70°F. Крім того, ви можете розігріти заморожену курку-гриль у мікрохвильовій печі на високій потужності протягом двох-трьох хвилин з кожного боку, поки вона не стане гарячою і не почне пропарюватися", — порадив шеф кухар.

Курка гриль з овочами. Фото: Pexels

Крім того, шеф кухар поділився двома перевіреними методами розігріву курки-гриль, які можуть бути особливо ефективними, коли у вас мало часу:

Якщо ви плануєте з'їсти курку негайно, ви також можете розігріти її в мікрохвильовій печі. У мікрохвильовій печі можуть з'явитися холодні плями, які піддають вас ризику харчової інфекції, тому завжди готуйте курку одразу після розігрівання.

Дістаючи курку з морозильної камери, використовуйте метод "розморожування в холодній воді".Швидшим методом розігрівання замороженої курки-гриль є розморожування в холодній воді, але це потребує контролю. Великою помилкою при розморожуванні їжі є те, що люди кладуть її під гарячу воду. Продукти, що швидко псуються, ніколи не можна залишати в гарячій воді. Краще розморожуйте курку в мисці з холодною водою і міняйте воду кожні 30 хвилин.

