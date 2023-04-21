Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Дієтологиня повідомила, яке м'ясо краще їсти після 40 років для прискорення метаболізму arrow

Дієтологиня повідомила, яке м'ясо краще їсти після 40 років для прискорення метаболізму

21 квітня 2023 18:55
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Найкраще м'ясо, багате на залізо, яке потрібно їсти для прискорення метаболізму після 40 років
Сире м'ясо. Фото: Pexels
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Американська дієтогиня розповіла, що у жінок після 40 років особливо зростає потреба в залізі, яке міститься в м'ясі. Проте важливо вибрати м'ясо з найбільшим вмістом заліза, що у свою чергу буде прискорювати метаболізм. 

Про це написав SheFinds.

Читайте також:

Залізо — найважливіший мінерал, необхідний організму для росту і розвитку. Воно також необхідне для вироблення гемоглобіну — білка в червоних кров'яних тільцях, який переносить кисень по всьому тілу. Залізо також класифікується як незамінна поживна речовина, а це означає, що ви повинні отримувати його з їжею.

"Залізо корисне для метаболізму, оскільки воно є компонентом гемоглобіну, який переносить кисень у крові до клітин по всьому тілу", — сказала зареєстрований дієтолог і тренер зі здоров'я в Hourglass Waist Меган Грінвуд.

Вона заувжила, що яловичина (наприклад, пісна вирізка або яловичий фарш), свинина (наприклад, свиняча корейка або вирізка) і птиця (наприклад, курка та індичка) — це м'ясо, яке прискорює метаболізм і яке можна їсти жінкам старше 40 років, оскільки в них багато гемового заліза. 

Нежирна яловичина

"Пісна яловичина є хорошим джерелом гемового заліза, яке легше засвоюється організмом, ніж негемове залізо з рослинних джерел. Вона також забезпечує високоякісним білком та іншими важливими поживними речовинами для загального стану здоров'я". Вона настійно рекомендує смажену яловичину з овочами та коричневим рисом або шашлик з яловичини на грилі з перцем і цибулею, щоб отримати добову норму заліза", — сказала дієтологиня. 

Нежирна яловичина. Фото: Pexels

Свиняча вирізка

"Свиняча вирізка — це нежирний шматок свинини, який є хорошим джерелом гемового заліза, а також забезпечує високоякісним білком. Вона також універсальна і може бути приготована різними способами", — додала Меган Грінвуд.

Свиняча вирізка. Фото: Pexels

Куряча або індича грудка без шкіри

Дієтологиня рекомендує для прискорення метаболізму — куряча або індичу грудки. З точки зору харчування, курячі грудки без кісток і шкіри містять менше калорій і жиру, ніж їхні аналоги зі шкірою. 

Куряча грудка на грилі. Фото: Pexels

"Куряча або індича грудка без шкіри — це пісне джерело білка і гемового заліза. Її можна використовувати в різних рецептах і вона є основним продуктом у багатьох здорових дієтах", — резюмувала експертка зі здорового харчування. 

Раніше ми писали, що шеф-кухар дав рекомендації, як обрати найкращу курку в продуктовому магазині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB