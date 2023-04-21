Найкраще м'ясо, багате на залізо, яке потрібно їсти для прискорення метаболізму після 40 років

Сире м'ясо. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Американська дієтогиня розповіла, що у жінок після 40 років особливо зростає потреба в залізі, яке міститься в м'ясі. Проте важливо вибрати м'ясо з найбільшим вмістом заліза, що у свою чергу буде прискорювати метаболізм.

Про це написав SheFinds.

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Залізо — найважливіший мінерал, необхідний організму для росту і розвитку. Воно також необхідне для вироблення гемоглобіну — білка в червоних кров'яних тільцях, який переносить кисень по всьому тілу. Залізо також класифікується як незамінна поживна речовина, а це означає, що ви повинні отримувати його з їжею.

"Залізо корисне для метаболізму, оскільки воно є компонентом гемоглобіну, який переносить кисень у крові до клітин по всьому тілу", — сказала зареєстрований дієтолог і тренер зі здоров'я в Hourglass Waist Меган Грінвуд.

Вона заувжила, що яловичина (наприклад, пісна вирізка або яловичий фарш), свинина (наприклад, свиняча корейка або вирізка) і птиця (наприклад, курка та індичка) — це м'ясо, яке прискорює метаболізм і яке можна їсти жінкам старше 40 років, оскільки в них багато гемового заліза.

Нежирна яловичина

"Пісна яловичина є хорошим джерелом гемового заліза, яке легше засвоюється організмом, ніж негемове залізо з рослинних джерел. Вона також забезпечує високоякісним білком та іншими важливими поживними речовинами для загального стану здоров'я". Вона настійно рекомендує смажену яловичину з овочами та коричневим рисом або шашлик з яловичини на грилі з перцем і цибулею, щоб отримати добову норму заліза", — сказала дієтологиня.

Нежирна яловичина. Фото: Pexels

Свиняча вирізка

"Свиняча вирізка — це нежирний шматок свинини, який є хорошим джерелом гемового заліза, а також забезпечує високоякісним білком. Вона також універсальна і може бути приготована різними способами", — додала Меган Грінвуд.

Свиняча вирізка. Фото: Pexels

Куряча або індича грудка без шкіри

Дієтологиня рекомендує для прискорення метаболізму — куряча або індичу грудки. З точки зору харчування, курячі грудки без кісток і шкіри містять менше калорій і жиру, ніж їхні аналоги зі шкірою.

Куряча грудка на грилі. Фото: Pexels

"Куряча або індича грудка без шкіри — це пісне джерело білка і гемового заліза. Її можна використовувати в різних рецептах і вона є основним продуктом у багатьох здорових дієтах", — резюмувала експертка зі здорового харчування.

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