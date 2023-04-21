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Диетолог сообщила, какое мясо лучше есть после 40 лет для ускорения метаболизма

21 апреля 2023 18:55
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Лучшее мясо, богатое железом, которое нужно есть для ускорения метаболизма после 40 лет
Сырое мясо. Фото: Pexels
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Американская диетог рассказала, что у женщин после 40 лет особенно возрастает потребность в железе, которое содержится в мясе. Однако важно выбрать мясо с наибольшим содержанием железа, что, в свою очередь, будет ускорять метаболизм.

Об этом пишет SheFinds.

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Железо — важнейший минерал, необходимый организму для роста и развития. Оно также необходимо для выработки гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, переносящего кислород по всему телу. Железо также классифицируется как незаменимое питательное вещество, что означает, что вы должны получать его с пищей.

"Железо полезно для метаболизма, поскольку оно является компонентом гемоглобина, который переносит кислород в крови к клеткам по всему телу", — сказала зарегистрированный диетолог и тренер по здоровью в Hourglass Waist Меган Гринвуд.

Она добавила, что говядина (например, постная вырезка или говяжий фарш), свинина (например, свиная корейка или вырезка) и птица (например, курица и индейка) — это мясо, ускоряющее метаболизм и которое можно есть женщинам старше 40 лет, поскольку у них много гемового железа.

Нежирная говядина

"Постная говядина является хорошим источником гемового железа, которое легче усваивается организмом, чем негемовое железо из растительных источников. Она также обеспечивает высококачественным белком и другими важными питательными веществами для общего состояния здоровья". Она настоятельно рекомендует жареную говядину с овощами и коричневым рисом или шашлык из говядины на гриле с перцем и луком, чтобы получить суточную норму железа", — сказала диетолог.

Нежирная говядина. Фото: Pexels

Свиная вырезка

"Свиная вырезка — это нежирный кусок свинины, который является хорошим источником гемового железа, а также обеспечивает высококачественным белком. Она также универсальна и может быть приготовлена разными способами", — добавила Меган Гринвуд.

Свиная вырезка. Фото: Pexels

Куриная или индюшиная грудка без кожи

Диетолог рекомендует для ускорения метаболизма — куриной или индюшачьей грудки. С точки зрения питания, куриные грудки без костей и кожи содержат меньше калорий и жира, чем их аналоги с кожей.

Куриная грудка на гриле. Фото: Pexels

"Куриная или индюшиная грудка без кожи — это постный источник белка и гемового железа. Ее можно использовать в различных рецептах и она является основным продуктом во многих здоровых диетах", — резюмировала эксперт по здоровому питанию.

Ранее мы писали, что шеф-повар дал рекомендации, как выбрать лучшую курицу в продуктовом магазине.

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