Сколько можно хранить курицу гриль

Нельзя отрицать, что удобство и универсальность полностью приготовленной курицы-гриль повышают ее привлекательность как экономной покупки — но как долго сохраняется курица-гриль после того, как вы принесли ее домой.

Хотя некоторые могут предположить, что курица гриль имеет значительно более длительный срок хранения, правда заключается в том, что курица-гриль, к сожалению, не сохраняется вечно. Если неправильно хранить или съесть курицу-гриль в пределах рекомендуемого срока свежести, она может испортиться так же легко, как любой другой мясной продукт.

"Чтобы выяснить, как долго можно хранить курицу-гриль, а также дать вам советы по хранению, которые помогут вам извлечь максимум пользы от вашей птицы, мы проконсультировались с несколькими зарегистрированными диетологами и кулинарными экспертами", — говорится в сообщении.

Как долго сохраняется курица-гриль?

По данным Министерства сельского хозяйства США, полностью приготовленная, готовая курица-гриль обычно хранится около трех-четырех дней. Также рекомендуется съесть или поставить в холодильник только что купленную курицу-гриль в течение двух часов после того, как вы забрали ее из магазина, чтобы сохранить ее максимальную свежесть.

Советы, как сохранить курицу-гриль свежей дольше

Хотя курица-гриль может храниться в холодильнике всего три-четыре дня, не стоит торопиться съесть всю птицу за это время! Вместо того, чтобы поедать птицу, есть способы подготовить и хранить курицу-гриль до более поздней даты, когда вы будете готовы ее съесть.

Чтобы сохранить куриное мясо на вертеле для дальнейшего использования, шеф-повар Матти Раст предлагает "плотно завернуть куриное мясо в полиэтиленовую пленку. Затем переложите его в закрывающийся пакет для замораживания и храните в морозильной камере. Так оно будет храниться в течение четырех месяцев".

"Я бы рекомендовал снять все мясо с костей, а затем положить его в морозильную сумку на молнии. Если у вас небольшой холодильник, вы можете расфасовать курицу в три-четыре меньших пакета. Таким образом, вы сможете доставать по две порции за раз. Кроме того, вы можете отрезать комок, положить его в морозильную камеру, а ножки, бедра и крылышки положить в отдельные пакеты. Затем положить остальную тушку в большую кастрюлю, залить водой и сварить бульон!", — добавил шеф-повар.

Как разогреть замороженную курицу-гриль

Хотя курица-гриль может храниться в морозильной камере до четырех месяцев, при размораживании она может потерять свою сочность.

"Чтобы разогреть ее, разморозьте на ночь в холодильнике, а затем положите в посуду, пригодную для использования в духовке, и запекайте при температуре 180°, пока внутренняя температура не достигнет 70°F. Кроме того, вы можете разогреть замороженную курицу-гриль в микроволновки на высокой мощности в течение двух-трех минут с каждой стороны, пока она не станет горячей и не начнет пропариваться", — посоветовал шеф повар.

Кроме того, шеф повар поделился двумя проверенными методами разогрева курицы-гриль, которые могут быть особенно эффективны, когда у вас мало времени:

Если вы планируете съесть курицу немедленно, вы можете разогреть ее в микроволновке. В микроволновке могут появиться холодные пятна, которые подвергают вас риску пищевой инфекции, поэтому всегда готовьте курицу сразу после разогрева.

Извлекая курицу из морозильной камеры, используйте метод "размораживания в холодной воде". Быстрым методом разогрева замороженной курицы-гриль является размораживание в холодной воде, но это требует контроля. Большой ошибкой при размораживании пищи является то, что люди кладут ее под горячую воду. Быстро портящиеся продукты никогда нельзя оставлять в горячей воде, лучше размораживайте курицу в миске с холодной водой и меняйте воду каждые 30 минут.

