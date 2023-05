Чим корисне червоне вино

Червоне вино. Фото: Freepik

Хоча здається, що у світі алкоголю червоне вино вже давно має VIP-перепустку за свої переваги для здоров'я, все більше досліджень вказують на те, що жодна кількість алкоголю насправді не є корисною для вас.

Мерло, мальбек, каберне совіньйон — назвати улюблене вино чи обрати отруту?

Наприклад, у сенсаційний статті New York Times стверджувалося, що попередні дослідження, які вказували на користь помірного споживання алкоголю, були помилковими, що змусило деяких експертів відмовитися від будь-якого вживання алкоголю. Примітно, що в січні 2023 року Канада змінила свої рекомендації щодо громадського здоров'я, обмеживши споживання алкоголю до двох напоїв на тиждень.

З іншого боку, інші стверджують, що келих вина час від часу може бути корисним, вказуючи на багаторічні дослідження зв'язку між червоним вином і зменшенням запалення.

Пити червоне вино. Фото: Freepik

Переваги червоного вина

Протягом десятиліть червоне вино славилося як профілактичний тонізуючий засіб проти різних захворювань. Як частина традиційної середземноморської дієти, воно особливо асоціюється з користю для здоров'я серця.

"Червоне вино містить багато антиоксиданту ресвератролу, який, як показали деякі дослідження, може захищати кровоносні судини і знижувати рівень ЛПНЩ або "поганого" холестерину", — зазначила Бьянка Тамбурелло від імені FRESH Communications.

За даними клініки Майо, здатність червоного вина знижувати рівень поганого холестерину може допомогти запобігти ішемічній хворобі серця, яка є основним фактором ризику серцевих нападів.

Келих червоного вина. Фото: Freepik

"Червоне вино також перевершує інші алкогольні напої за вмістом антиоксидантів, у ньому в 10 разів більше поліфенольних антиоксидантів, ніж у білому вині. Це пояснюється тим, що виноград довше вимочується. Це серйозна перевага порівняно з деякими алкогольними напоями, наприклад, горілкою, яка не містить антиоксидантів. Загалом, дієта з високим вмістом антиоксидантів допомагає зменшити запалення. Це може призвести до таких переваг, як зниження ризику захворювань, пов'язаних з окислювальним стресом, в тому числі деяких видів раку", — йдеться в повідомленні.

Крім того, деякі дослідження пов'язують помірне споживання червоного вина з покращенням здоров'я кишківника. Дослідження 2018 року показало, що його поліфеноли можуть діяти як пребіотики, живлячи корисні бактерії в мікробіомі кишечника. Інше дослідження, проведене у 2020 році, показало, що вживання червоного вина пов'язане зі збільшенням різноманітності в мікробіомі.

Пляшка червоного вина. Фото: Freepik

Недоліки вживання червоного вина

Варто замислитися над тим, чи переважують переваги червоного вина його ризики — а вони у цього напою дійсно є. Звичайно, є "порожні" калорії алкоголю, які можуть швидко призвести до збільшення ваги. А для декого регулярне вживання алкоголю може стати слизькою доріжкою до надмірного споживання та розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю.

Крім того, чим більше ви п'єте, тим більші шанси на розвиток деяких захворювань. Національний інститут раку (NCI) повідомляє, що існує чіткий зв'язок між вживанням алкоголю і раком голови, шиї, грудей, стравоходу, печінки і прямої кишки (однак NCI зазначає, що дослідження не виявили зв'язку між вживанням червоного вина в помірних кількостях і раком простати або товстої кишки).

Червоне вино. Фото: Freepik

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), зловживання червоним вином також може призвести до панкреатиту, цирозу печінки та підвищеного кров'яного тиску. Червоне вино не пов'язане з цими наслідками, але якщо це ваш улюблений напій при надмірному споживанні, його антиоксиданти не можуть врівноважити ризики.

