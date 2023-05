Чем полезно красное вино

Красное вино. Фото: Freepik

Хотя кажется, что в мире алкоголя красное вино уже давно имеет VIP-пропуск за свои преимущества для здоровья, все больше исследований указывают на то, что ни одно количество алкоголя на самом деле не является полезным для вас.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

К примеру, в сенсационной статье New York Times утверждалось, что предыдущие исследования, указывающие в пользу умеренного потребления алкоголя, были ошибочными, что заставило некоторых экспертов отказаться от любого употребления алкоголя. Примечательно, что в январе 2023 года Канада изменила свои рекомендации по общественному здоровью, ограничив потребление алкоголя до двух напитков в неделю.

С другой стороны, другие утверждают, что бокал вина иногда может быть полезным, указывая на многолетние исследования связи между красным вином и уменьшением воспаления.

Преимущества красного вина

В течение десятилетий красное вино славилось как профилактическое тонизирующее средство против разных заболеваний. Как часть традиционной средиземноморской диеты, она особенно ассоциируется с пользой для здоровья сердца.

"Красное вино содержит много антиоксиданта ресвератрола, который, как показали некоторые исследования, может защищать кровеносные сосуды и снижать уровень ЛПНП или "плохого" холестерина", — отметила Бьянка Тамбурелло от имени FRESH Communications.

По данным клиники Майо, способность красного вина снижать уровень плохого холестерина может помочь предотвратить ишемическую болезнь сердца, которая является основным фактором риска сердечных приступов.

"Красное вино также превосходит другие алкогольные напитки по содержанию антиоксидантов, в нем в 10 раз больше полифенольных антиоксидантов, чем в белом вине. Это объясняется тем, что виноград дольше вымачивается. Это серьезное преимущество по сравнению с некоторыми алкогольными напитками, например водкой, не содержащей антиоксидантов. В общем, диета с высоким содержанием антиоксидантов помогает снизить воспаление. Это может привести к таким преимуществам, как снижение риска заболеваний, связанных с окислительным стрессом, в том числе некоторых видов рака", — говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые исследования связывают умеренное потребление красного вина с улучшением здоровья кишечника. Исследование 2018 показало, что его полифенолы могут действовать как пребиотики, питая полезные бактерии в микробиоме кишечника. Другое исследование, проведенное в 2020 году, показало, что употребление красного вина связано с увеличением разнообразия микробиомы.

Недостатки употребления красного вина

Стоит задуматься над тем, перевешивают ли преимущества красного вина его риски — а они у этого напитка действительно есть. Конечно, есть "пустые" калории алкоголя, которые могут быстро привести к увеличению веса. А для некоторых регулярное употребление алкоголя может стать скользкой дорожкой к чрезмерному потреблению и расстройствам, связанным с употреблением алкоголя.

Кроме того, чем больше вы пьете, тем больше шансов на развитие некоторых заболеваний. Национальный институт рака (NCI) сообщает, что существует четкая связь между употреблением алкоголя и раком головы, шеи, груди, пищевода, печени и прямой кишки (однако NCI отмечает, что исследования не обнаружили связи между употреблением красного вина в умеренных количествах и раком простаты или толстой кишки).

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), злоупотребление красным вином также может привести к панкреатиту, циррозу печени и повышенному кровяному давлению. Красное вино не связано с этими последствиями, но если это ваш излюбленный напиток при чрезмерном потреблении, его антиоксиданты не могут уравновесить риски.

