Вплив “вічних хімікатів”пов'язаний з підвищеним ризиком раку у жінок

Дослідницька діяльність. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Нове дослідження виявило докази того, що вплив PFAS та фенолів збільшує ймовірність виникнення певних "гормонально обумовлених" видів раку у жінок. Жінки, які піддаються впливу кількох широко використовуваних хімічних речовин, мають підвищені шанси захворіти на певні види раку.

Про це повідомило видання The Guardian.

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Згідно з новим дослідженням, профінансованим урядом США, жінки, які піддаються впливу кількох широко використовуваних хімічних речовин, мають підвищені шанси захворіти на рак яєчників та інші певні види раку, включаючи подвоєння шансів на меланому.

"Використовуючи дані, зібрані Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC), команда академічних дослідників знайшла докази того, що жінки з діагнозом "гормонально обумовлений" рак піддавалися впливу певних пер- і поліфтороалкільних речовин (PFAS), які використовуються в тисячах побутових і промислових товарів, у тому числі в плямо- і термостійких виробах", — йдеться в повідомленні.

Де найчастіше використовуються феноли:

харчова упаковка;

барвники;

засоби особистої гігієни.

Засоби побутової хімії. Фото: Freepik

При цьому дослідження, опубліковане в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, не виявило подібного зв'язку між хімікатами та діагнозами раку у чоловіків.

PFAS називають "вічними хімікатами" через їхню довговічність у навколишньому середовищ

Хімічні речовини PFAS, зокрема, можуть порушувати гормональні функції, характерні для жінок, що є потенційним механізмом збільшення ймовірності виникнення гормонально-залежних видів раку, визначили дослідники.

Дослідження вчених. Фото: Freepik

За словами вчених, гормонально-активні види раку є поширеними і важко виліковними, що робить більш глибоке вивчення потенційних екологічних причин критично важливим.

"Люди повинні перейматися цим питанням, тому що ми знаємо, що люди широко піддаються впливу цих хімічних речовин, і ми маємо задокументовані дані про це. Ці хімічні речовини можуть збільшити ризик різних наслідків для здоров'я і можуть змінити ваші біологічні шляхи... Це важливо знати, щоб ми могли краще запобігати їхньому впливу та зменшувати ризики", — сказав доцент кафедри гігієни навколишнього середовища в Медичній школі Крека Університету штату Каліфорнія і старший автор дослідження Макс Аун.

Як уникнути впливу PFAS

Уникнути впливу PFAS практично неможливо, оскільки ці хімічні речовини дуже поширені в навколишньому середовищі. Іноді їх називають "вічними хімікатами", оскільки вони не розкладаються природним шляхом, залишки PFAS можуть зберігатися у воді, ґрунті, повітрі та продуктах харчування.

Засоби особистої гігієни. Фото: Freepik

За оцінками CDC, 97% американців мають PFAS у своїй крові. Геологічна служба США (USGS), підрозділ Міністерства внутрішніх справ США, стверджує, що 45% питної води в США забруднено PFAS.

За словами дослідників, робота не доводить, що вплив PFAS і фенолів призвів до цих діагнозів раку, але є переконливим свідченням того, що ці хімічні речовини відіграють певну роль і потребують подальшого вивчення.

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