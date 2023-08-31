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Чи дозволять в Україні продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта: відповідь уряду

31 серпня 2023 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи дозволять в Україні продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта: відповідь уряду
Препарати екстреної контрацепції. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про безрецептурний продаж засобів екстреної контрацепції. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ вивчити це питання та дати відповідь чи це можливо.

Про це йдеться у відповіді на петицію

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Що кажуть ініціатори петиції

Авторка петиції Анна Туманян наголошує, що відпуск препаратів екстреної контрацепції за рецептом це порушення репродуктивних прав жінок. оскільки обов'язкова консультація лікаря для отримання рецепта затримує час прийому препаратів і робить їх менш ефективними.

"Також, через релігійність, некомпетентність деяких лікарів жінка взагалі може не отримати рецепт, а часу на пошук іншого лікаря вже не буде. Препарати екстреної контрацепції це безпечний, ефективний спосіб доповнювати дію інших методів (не існує 100% ефективної контрацепції) або допомога жінкам, що постраждали від зґвалтування", — йдеться у тексті петиції.

Наголошується, що перешкоди в отриманні препаратів ЕК призведуть до збільшення кількості абортів, народження небажаних дітей, страждань жінок і дітей. Негативні наслідки від можливого неправильного застосування ЕК значно менші ніж від небажаної вагітності. 

Відповідь уряду

У відповідь прем'єр Денис Шмигаль доручив МОЗ додатково вивчити питання забезпечення безрецептурного продажу таких препаратів.

"МОЗ не заперечує перегляд правового статусу (категорії відпуску), а саме переведення препаратів, що застосовуються для екстреної контрацепції, до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, із запровадженням певних обмежень їх відпуску щодо віку пацієнтів шляхом внесення відповідних змін до реєстраційних матеріалів", — відповів прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що гінекологи розповіли, чи ефективні презервативи для контрацепції.

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