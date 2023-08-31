Позволят ли в Украине продажу препаратов экстренной контрацепции без рецепта: ответ правительства

Препараты экстренной контрацепции. Фото: google

Недавно на сайте Кабинета министров появилась петиция о безрецептурной продаже средств экстренной контрацепции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву изучить этот вопрос и дать ответ возможно ли ето.

Об этом говорится в ответе на петицию.

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Что говорят инициаторы петиции

Автор петиции Анна Туманян отмечает, что отпуск препаратов экстренной контрацепции по рецепту – это нарушение репродуктивных прав женщин, поскольку обязательная консультация врача для получения рецепта задерживает время приема препаратов и делает их менее эффективными.

"Также из-за религиозности, некомпетентности некоторых врачей женщина вообще может не получить рецепт, а времени на поиск другого врача уже не будет. Препараты экстренной контрацепции — это безопасный, эффективный способ дополнять действие других методов (не существует 100% эффективной контрацепции) или помощь женщинам, пострадавшим от изнасилования", — говорится в тексте петиции.

Отмечается, что препятствия в получении препаратов ЭК приведут к увеличению количества абортов, рождению нежелательных детей, страданиям женщин и детей. Негативные последствия возможного неправильного применения ЭК значительно меньше чем от нежелательной беременности.

Ответ правительства

В ответ премьер Денис Шмыгаль поручил Минздраву дополнительно изучить вопрос обеспечения безрецептурных продаж таких препаратов.

"Минздрав не отрицает пересмотр правового статуса (категории отпуска), а именно перевода препаратов, применяемых для экстренной контрацепции, в группу лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, с введением определенных ограничений их отпуска по возрасту пациентов путем внесения соответствующих изменений в регистрационные материалы", – ответил премьер.

Напомним, недавно мы писали, что гинекологи рассказали, эффективны ли презервативы для контрацепции.