Невдовзі чоловіки зможуть народжувати, — Daily Mail

Чоловіки відпочивають на лавці в парку. Фото: focusedcollection.com

У Великій Британії лікарі змогли трансплантувати матку. Операція тривала дев’ять годин і 20 хвилин у госпіталі Черчилля в Оксфорді й проводилася в Англії вперше.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Операція з пересадження матки

Зазначається, що пацієнткою була 34-річна жінка, в якої не було матки від народження. Однак у неї збереглися яєчники, що дозволило витягти яйцеклітини та запліднити їх штучно.

Та через те, що жінка не мала матки, вона не змогла б виносити дитину. На допомогу прийшла її 40-річна сестра, яка погодилася стати донором, оскільки вже має дітей.

Жінка, якій пересадили орган, планує мати не одну дитину. Пізніше, коли вона створить свою сім'ю, їй видалять матку, щоб їй не довелося приймати імунодепресанти (ліки, які сприяють тому, щоб імунна система не сприймала орган як чужорідний організм. — Ред.) до кінця життя.

Лікарі, які проводили операцію.Фото: РА

За даними США, більш ніж половина жінок, яким трансплантували матку, успішно змогли завагітніти. За період з 2016 по 2021 рік у США здійснили 33 трансплантації матки для жінок, і станом на минуле літо 19 з них (58%) успішно народили загалом 21 дитину.

Чи зможуть народжувати чоловіки

Хірург-гінеколог з Імперського коледжу Лондона Річард Сміт, який брав участь у трансплантації, зазначив, що така процедура може означати, що невдовзі чоловіки зможуть народжувати. Однак "цим пацієнтам доведеться чекати до двох десятиліть".

"На моє власне переконання, якщо трансгендерні трансплантації відбудуться, то це буде через багато років. Треба пройти дуже багато кроків. Я підозрюю щонайменше 10-20 років", — зазначив він.

Нагадаємо, що в Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили нирку від посмертного донора 7-річному хлопчику з Тернопільщини. Рятівну операцію для хлопчика команда медиків виконала у день його народження.