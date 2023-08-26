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Вскоре мужчины смогут рожать, — Daily Mail

26 августа 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вскоре мужчины смогут рожать, — Daily Mail
Мужчины отдыхают на скамейке в парке. Фото: focusedcollection.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Великобритании врачи смогли трансплантировать матку. Операция длилась девять часов и 20 минут в госпитале Черчилля в Оксфорде и проводилась в Англии впервые.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что пациенткой была 34-летняя женщина, у которой не было матки от рождения. Однако у нее сохранились яичники, что позволило вытащить яйцеклетки и оплодотворить их искусственно.

Но потому, что у женщины не было матки, она не смогла бы выносить ребенка. На помощь пришла ее 40-летняя сестра, согласившаяся стать донором, поскольку уже имеет детей.

Женщина, которой пересадили орган, планирует иметь не одного ребенка. Позже, когда она создаст свою семью, ей удалят матку, чтобы ей не пришлось принимать иммунодепрессанты (лекарства, способствующие тому, чтобы иммунная система не воспринимала орган как чужеродный организм. — Ред.) до конца жизни.

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Врачи, что провели операцию. Фото: РА

По данным США, более половины женщин, которым трансплантировали матку, успешно смогли забеременеть. За период с 2016 по 2021 год в США осуществили 33 трансплантации матки для женщин, и по состоянию на прошлое лето 19 из них (58%) успешно родили в среднем 21 ребенка.

Смогут ли рожать мужчины

Принимавший участие в трансплантации хирург-гинеколог из Имперского колледжа Лондона Ричард Смит отметил, что такая процедура может означать, что вскоре мужчины смогут рожать. Однако "этим пациентам придется ждать до двух десятилетий".

"По моему собственному убеждению, если трансгендерные трансплантации состоятся, то это будет через много лет. Надо пройти очень много шагов. Я подозреваю по меньшей мере 10-20 лет", — отметил он.

Напомним, что в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова пересадили почку от посмертного донора 7-летнему мальчику из Тернопольщины. Спасательную операцию для мальчика команда медиков провела в день его рождения.

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