Воздействие "вечных химикатов" связано с повышенным риском рака у женщин

Исследовательская деятельность. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Новое исследование показало, что влияние PFAS и фенолов увеличивает вероятность возникновения определенных "гормонально обусловленных" видов рака у женщин. Женщины, подвергающиеся воздействию нескольких широко используемых химических веществ, имеют повышенные шансы заболеть определенными видами рака.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Согласно новому исследованию, профинансированному правительством США, женщины, подверженные влиянию нескольких широко используемых химических веществ, имеют повышенные шансы заболеть раком яичников и другие определенные виды рака, включая удвоение шансов на меланому.

"Используя данные, собранные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), команда академических исследователей нашла доказательства того, что женщины с диагнозом "гормонально обусловленный" рак подвергались воздействию определенных пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), которые используются в тысячах бытовых и промышленных товаров, в том числе в пятно- и термостойких изделиях", — говорится в сообщении.

Где чаще всего используются фенолы:

пищевая упаковка;

красители;

средства личной гигиены.

Средства бытовой химии. Фото: Freepik

При этом исследование, опубликованное в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, не выявило подобной связи между химикатами и диагнозами рака у мужчин.

PFAS называют "вечными химикатами" из-за их долговечности в окружающей среде

Химические вещества PFAS, в частности, могут нарушать гормональные функции, характерные для женщин, являющихся потенциальным механизмом увеличения вероятности возникновения гормонально-зависимых видов рака, определили исследователи.

Исследование учёных. Фото: Freepik

По словам ученых, гормонально-активные виды рака распространены и трудно излечимы, что делает более глубокое изучение потенциальных экологических причин критически важным.

"Люди должны заботиться об этом вопросе, потому что мы знаем, что люди широко подвергаются воздействию этих химических веществ, и мы имеем задокументированные данные об этом. Эти химические вещества могут увеличить риск различных последствий для здоровья и могут изменить ваши биологические пути. Это важно знать, чтобы мы могли лучше предотвращать их влияние и уменьшать риски", — сказал доцент кафедры гигиены окружающей среды в Медицинской школе Крека Университета штата Калифорния и старший автор исследования Макс Аун.

Как избежать влияния PFAS

Избежать влияния PFAS практически невозможно, поскольку эти химические вещества широко распространены в окружающей среде. Иногда их называют "вечными химикатами", поскольку они не разлагаются естественным путем, остатки PFAS могут храниться в воде, почве, воздухе и продуктах питания.

Средства личной гигиены. Фото: Freepik

По оценкам CDC, 97% американцев имеют PFAS в своей крови. Геологическая служба США (USGS), подразделение Министерства внутренних дел США, утверждает, что 45% питьевой воды в США загрязнены PFAS.

По словам исследователей, работа не доказывает, что влияние PFAS и фенолов привело к этим диагнозам рака, но является убедительным свидетельством того, что эти химические вещества играют определенную роль и требуют дальнейшего изучения.

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