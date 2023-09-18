Воздействие "вечных химикатов" связано с повышенным риском рака у женщин

Исследователи рассказали, какие бытовые предметы могут вызвать рак у женщин
Новое исследование показало, что влияние PFAS и фенолов увеличивает вероятность возникновения определенных "гормонально обусловленных" видов рака у женщин. Женщины, подвергающиеся воздействию нескольких широко используемых химических веществ, имеют повышенные шансы заболеть определенными видами рака.
Об этом сообщило издание The Guardian.
Согласно новому исследованию, профинансированному правительством США, женщины, подверженные влиянию нескольких широко используемых химических веществ, имеют повышенные шансы заболеть раком яичников и другие определенные виды рака, включая удвоение шансов на меланому.
"Используя данные, собранные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), команда академических исследователей нашла доказательства того, что женщины с диагнозом "гормонально обусловленный" рак подвергались воздействию определенных пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), которые используются в тысячах бытовых и промышленных товаров, в том числе в пятно- и термостойких изделиях", — говорится в сообщении.
Где чаще всего используются фенолы:
- пищевая упаковка;
- красители;
- средства личной гигиены.
При этом исследование, опубликованное в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, не выявило подобной связи между химикатами и диагнозами рака у мужчин.
PFAS называют "вечными химикатами" из-за их долговечности в окружающей среде
Химические вещества PFAS, в частности, могут нарушать гормональные функции, характерные для женщин, являющихся потенциальным механизмом увеличения вероятности возникновения гормонально-зависимых видов рака, определили исследователи.
По словам ученых, гормонально-активные виды рака распространены и трудно излечимы, что делает более глубокое изучение потенциальных экологических причин критически важным.
"Люди должны заботиться об этом вопросе, потому что мы знаем, что люди широко подвергаются воздействию этих химических веществ, и мы имеем задокументированные данные об этом. Эти химические вещества могут увеличить риск различных последствий для здоровья и могут изменить ваши биологические пути. Это важно знать, чтобы мы могли лучше предотвращать их влияние и уменьшать риски", — сказал доцент кафедры гигиены окружающей среды в Медицинской школе Крека Университета штата Калифорния и старший автор исследования Макс Аун.
Как избежать влияния PFAS
Избежать влияния PFAS практически невозможно, поскольку эти химические вещества широко распространены в окружающей среде. Иногда их называют "вечными химикатами", поскольку они не разлагаются естественным путем, остатки PFAS могут храниться в воде, почве, воздухе и продуктах питания.
По оценкам CDC, 97% американцев имеют PFAS в своей крови. Геологическая служба США (USGS), подразделение Министерства внутренних дел США, утверждает, что 45% питьевой воды в США загрязнены PFAS.
По словам исследователей, работа не доказывает, что влияние PFAS и фенолов привело к этим диагнозам рака, но является убедительным свидетельством того, что эти химические вещества играют определенную роль и требуют дальнейшего изучения.
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