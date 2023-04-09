Допоможуть схуднути: вагомі причини їсти яблука регулярно

Яблука покращують роботу всього організму людини. Фото: google.com

Численні дослідження показують, що яблука надзвичайно корисні, якщо вживати їх регулярно. Завдяки унікальній суміші вітамінів, мінералів, сполук і поживних речовин яблука допомагають у таких речах, як контроль ваги, ризик діабету, здоров’я мозку та серця і навіть здоров’я зубів.

Про це пише Galvanized Media.

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Яблука допомагають схуднути та знижують ризик діабету

Повідомляється, що вживання цілих яблук знижує апетит, а це може допомогти контролювати вагу. Відповідно, якщо ви відчуваєте ситість і насичення, ви, ймовірно, споживатимете менше калорій. Також яблука містять такі природні антиоксиданти як поліфеноли, які можуть допомогти схуднути та навіть протидіяти ожирінню. Крім того, ці сполуки захищають від діабету та захворювань серця.

Відповідно до дослідження, опублікованого в Food & Function, споживання яблук і груш було пов’язано зі зниженням ризику розвитку діабету на 18%. Зазначається, що навіть споживання лише однієї порції яблука чи груші на тиждень було пов’язане зі зниженням ризику на 3%.

Фото: google.com

Підтримують здоров'я мозку

Яблука містять певний тип поліфенолу під назвою кверцетин, який може допомогти організму боротися з пошкодженням окисного стресу з віком. Згідно з журналом Foods, це може допомогти при загальних запальних проблемах, але, зокрема, може допомогти боротися з хворобою Альцгеймера та деменцією.

Також кверцетин може протидіяти раку та має протизапальні й противірусні властивості, а також може захистити від серцево-судинних проблем.

Яблука покращують роботу серця та знижують артеріальний тиск

Відповідно до дослідження 2019 року, опублікованого в The American Journal of Clinical Nutrition, люди з помірно високим рівнем холестерину, які споживали два яблука на день, знизили рівень "поганого" холестерину, і розширили кровоносні судини, що зменшує ризик серцевих захворювань.

Також яблука багаті флаванолом, що знижує артеріальний тиск та має протиракові властивості.

Фото: google.com

Покращують роботу кишкових бактерій

Споживання різних сортів яблук збільшує популяцію корисних актинобактерій у кишківнику людини. Актинобактерії відомі як один з основних компонентів мікробіоти та необхідні для загального здоров’я та гармонії кишківника.

Яблука корисні для ротової порожнини

Відповідно до дослідження 2018 року, опублікованого в PLoS One, хоча споживання яблук не видаляє зубний наліт, воно зменшує життєздатність бактерій у роті людини, потенційно зберігаючи перламутрові білки здоровішими та менш схильними до деградації з часом.

Також повідомляється, що вживання яблука після їжі, що лишає по собі запах у роті, сприяє видаленню неприємного запаху.

Фото: google.com

Знижують ризик розвитку раку Дослідження 2009 року, опубліковане в Reviews on Environmental Health, показало, що споживання одного або кількох яблук на день значно знижує ризик колоректального раку людини. Також метааналіз 2015 року, опублікований у журналі Public Health Nutrition, показав, що споживання яблук пов’язане зі зменшенням ризику раку легенів.

Нагадаємо, що дослідники з Великої Британії розповіли про те, як шкідливо вживати велику кількість цукру. За словами вчених, надмірно споживання цукру може викликати велику кількість хронічних захворювань, як, наприклад, ожиріння, діабет або серцеві хвороби.