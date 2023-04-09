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Помогут похудеть: веские причины есть яблоки регулярно

9 апреля 2023 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Яблоки улучшают работу всего организма человека. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Многочисленные исследования показывают, что яблоки очень полезны, если употреблять их регулярно. Благодаря уникальной смеси витаминов, минералов, соединений и питательных веществ яблоки помогают в таких вещах как контроль веса, риск диабета, здоровье мозга и сердца и даже здоровье зубов.

Об этом пишет Galvanized Media.

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Яблоки помогают похудеть и снижают риск диабета

Сообщается, что употребление яблок снижает аппетит, что может помочь контролировать вес. Соответственно, если вы чувствуете сытость и насыщение, вы, вероятно, будете потреблять меньше калорий. Также яблоки содержат такие природные антиоксиданты, как полифенолы, которые могут помочь похудеть и даже противодействовать ожирению. Кроме того, эти соединения предохраняют от диабета и заболеваний сердца.

Согласно исследованию, опубликованному в Food & Function, потребление яблок и груш было связано со снижением риска развития диабета на 18%. Отмечается, что даже потребление одной порции яблока или груши в неделю было связано со снижением риска на 3%.

Фото: google.com

Поддерживают здоровье мозга

Яблоки содержат определенный тип полифенола под названием кверцетин, который может помочь организму бороться с повреждением окислительного стресса с возрастом. Согласно журналу Foods это может помочь при общих воспалительных проблемах, но, в частности, может помочь бороться с болезнью Альцгеймера и деменцией.

Также кверцетин может противодействовать раку и обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, а также может защитить от сердечно-сосудистых проблем.

Яблоки улучшают работу сердца и снижают АД

Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, люди с умеренно высоким уровнем холестерина, потреблявшие два яблока в день, снизили уровень "плохого" холестерина и расширили кровеносные сосуды, что уменьшает риск сердечных заболеваний.

Также яблоки богаты флаванолом, что снижает артериальное давление и обладает противораковыми свойствами.

Фото: google.com

Улучшают работу кишечных бактерий

Потребление разных сортов яблок увеличивает популяцию полезных актинобактерий в кишечнике человека. Актинобактерии известны как один из основных компонентов микробиоты и необходимы для здоровья и гармонии кишечника.

Яблоки полезны для полости рта

Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в PLoS One, хотя потребление яблок не удаляет зубной налет, оно уменьшает жизнеспособность бактерий во рту человека, потенциально сохраняя перламутровые белки более здоровыми и менее склонными к деградации со временем.

Также сообщается, что употребление яблока после еды, оставляющее запах во рту, способствует удалению неприятного запаха.

Фото: google.com

Снижают риск развития рака

Исследование 2009 года, опубликованное в Reviews on Environmental Health, показало, что потребление одного или нескольких яблок в день значительно снижает риск колоректального рака человека. Также метаанализ 2015 года, опубликованный в журнале Public Health Nutrition, показал, что потребление яблок связано с уменьшением риска рака легких.

Напомним, что исследователи из Великобритании рассказали о том, как вредно употреблять большое количество сахара. По словам ученых, чрезмерное потребление сахара может вызвать большое количество хронических заболеваний, например ожирение, диабет или сердечные болезни.

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