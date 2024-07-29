Як спів може подолати розлади мовлення після інсульту — відповідь вчених

Літня людина співає вдома. Фото: freepik.com

Приблизно 40% людей, які перенесли інсульт, мають афазію — розлад мовлення церебрального походження. Дослідники з Гельсінського університету виявили, що відновити мову допомагають співи.

Про це написав Neuroscience News.

Читайте також:

Нещодавно дослідження було опубліковано в журналі eNeuro.

Згідно з висновками, спів відновлює структурну мовну мережу мозку. У пацієнтів з афазією ця мережа була пошкоджена.

"Наші результати вперше демонструють, що реабілітація пацієнтів з афазією за допомогою співу базується на змінах пластичності мозку", — зазначив співавтор дослідження Алексі Сіхвонен з Університету Гельсінкі.

Що таке мовна мережа

Вона охоплює ділянки кори головного мозку, які беруть участь в обробці мови та мовлення. Спів збільшує об’єм сірої речовини в мовних областях лівої лобової частки та покращує зв’язність тракту.

У дослідженні взяли участь 54 пацієнти з афазією, 28 з яких пройшли МРТ-сканування на початку та в кінці дослідження. Вчені досліджували реабілітаційний ефект за допомогою хорового співу, музикотерапії та вправ співу в домашніх умовах.

Фото: penntoday.upenn.edu

Економічний ефект лікування

За словами Сіхвонена, спів можна розглядати як економічно ефективне доповнення до звичайних форм реабілітації або як відновлення при легких порушеннях мови.

"Пацієнти можуть співати разом із членами своєї родини, спів можна організувати в медичних відділеннях як групову, економічно ефективну реабілітацію", — підкреслив Сіхвонен.

Раніше ми писали про найкращі продукти для серця та довгого життя. Також медики пояснили, від яких продуктів краще відмовитися на користь серця.