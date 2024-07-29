Как пение может преодолеть расстройства речи после инсульта — ответ ученых

Поможет песня — ученые объяснили, как преодолеть расстройства речи после инсульта
Приблизительно 40% людей, перенесших инсульт, имеют афазию — расстройство речи церебрального происхождения. Исследователи из Хельсинкского университета обнаружили, что восстановить речь помогает пение.
Об этом написал Neuroscience News.
Недавно исследование было опубликовано в журнале eNeuro.
Согласно выводам, пение восстанавливает структурную речевую сеть мозга. У пациентов с афазией эта сеть была повреждена.
"Наши результаты впервые демонстрируют, что реабилитация пациентов с афазией с помощью пения базируется на изменениях пластичности мозга", — отметил соавтор исследования Алекси Сихвонен из Университета Хельсинки.
Что такое языковая сеть
Она охватывает участки коры головного мозга, которые участвуют в обработке языка и речи. Пение увеличивает объем серого вещества в речевых областях левой лобной доли и улучшает связность тракта.
В исследовании приняли участие 54 пациента с афазией, 28 из которых прошли МРТ-сканирование в начале и конце исследования. Ученые исследовали реабилитационный эффект с помощью хорового пения, музыкотерапии и упражнений пения в домашних условиях.
Экономический эффект лечения
По словам Сихвонена, пение можно рассматривать как экономически эффективное дополнение к обычным формам реабилитации или восстановление при легких нарушениях речи.
"Пациенты могут петь вместе с членами своей семьи, пение можно организовать в медицинских отделениях как групповую, экономически эффективную реабилитацию", — подчеркнул Сихвонен.
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