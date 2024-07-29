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Поможет песня — ученые объяснили, как преодолеть расстройства речи после инсульта

29 июля 2024 02:00
Александр Мунтян - Редактор
Как пение может преодолеть расстройства речи после инсульта — ответ ученых
Пожилой человек поет дома. Фото: freepik.com
Александр Мунтян - Редактор

Приблизительно 40% людей, перенесших инсульт, имеют афазию — расстройство речи церебрального происхождения. Исследователи из Хельсинкского университета обнаружили, что восстановить речь помогает пение.

Об этом написал Neuroscience News.

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Недавно исследование было опубликовано в журнале eNeuro.

Согласно выводам, пение восстанавливает структурную речевую сеть мозга. У пациентов с афазией эта сеть была повреждена.

"Наши результаты впервые демонстрируют, что реабилитация пациентов с афазией с помощью пения базируется на изменениях пластичности мозга", — отметил соавтор исследования Алекси Сихвонен из Университета Хельсинки.

Что такое языковая сеть

Она охватывает участки коры головного мозга, которые участвуют в обработке языка и речи. Пение увеличивает объем серого вещества в речевых областях левой лобной доли и улучшает связность тракта.

В исследовании приняли участие 54 пациента с афазией, 28 из которых прошли МРТ-сканирование в начале и конце исследования. Ученые исследовали реабилитационный эффект с помощью хорового пения, музыкотерапии и упражнений пения в домашних условиях.

 

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Фото: penntoday.upenn.edu

Экономический эффект лечения

По словам Сихвонена, пение можно рассматривать как экономически эффективное дополнение к обычным формам реабилитации или восстановление при легких нарушениях речи.

"Пациенты могут петь вместе с членами своей семьи, пение можно организовать в медицинских отделениях как групповую, экономически эффективную реабилитацию", — подчеркнул Сихвонен.

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