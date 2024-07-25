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Соленая опасность — от каких ежедневных продуктов может произойти инсульт

25 июля 2024 02:00
Александр Мунтян - Редактор
От каких ежедневных продуктов может произойти инсульт — ответ врача
Много соли содержат консервированные супы. Фото: healthshots.com
Александр Мунтян - Редактор

Британский врач предупредил о неочевидных продуктах, повышающих риск инсульта. По оценкам ученых, уменьшение потребления лише одного ингредиента может предотвратить более 4 000 преждевременных смертей в год в одной только Великобритании.

Об этом написал Express.

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То, что едят люди, может значительно повысить или снизить риск инсульта, который возникает когда прекращается кровоснабжение части мозга. В частности, следует избегать продуктов, повышающих артериальное давление (АД).

"Чрезмерное количество соли увеличивает риск высокого кровяного давления, которое является одним из самых больших факторов инсульта", — пояснила доктор Сара Джарвис.

Соль повышает АД, заставляя организм удерживать больше воды, что оказывает давление на стенки кровеносных сосудов. Высокое кровяное давление может привести к закупорке артерий, снабжающих кровь мозга, то есть — к инсульту.

 

Соленая опасность - от каких ежедневных продуктов может произойти инсульт - фото 1
Фото: eatthis.com

Каких продуктов следует избегать

Все продукты с высоким содержанием соли — копченая рыба и мясо, мясные деликатесы и колбасы, чипсы и соленые орешки и т.д.

"Но большая часть соли поступает из менее очевидных источников — консервированные супы и рагу, подливы, соевый соус, кетчупы, закуски и соленья, пицца, готовые блюда и даже хлеб", — подчеркнула Джарвис.

Врач напомнила, что рекомендованная для человека доза соли в сутки составляет не более шести граммов.

Ранее доктор Комаровский в эфире Новини.LIVE рассказал о признаках инсульта и первой неотложной помощи. Также мы публиковали советы кардиолога, что делать при инфаркте.

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