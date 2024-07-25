Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Солона небезпека — від яких щоденних продуктів може статися інсульт arrow

Солона небезпека — від яких щоденних продуктів може статися інсульт

25 липня 2024 02:00
Олександр Мунтян - Редактор
Від яких щоденних продуктів може статися інсульт — відповідь лікарки
Багато солі містять консервовані супи. Фото: healthshots.com
Олександр Мунтян - Редактор

Британська лікарка попередила про неочевидні продукти, які підвищують ризик інсульту. За оцінками вчених, зменшення споживання тільки одного інгредієнта може запобігти понад 4 000 передчасних смертей на рік в одній лише Великій Британії.

Про це написав Express.

Читайте також:

Те, що їдять люди може значно підвищити або знизити ризик інсульту, який виникає коли припиняється кровопостачання частини мозку. Зокрема, слід уникати продуктів, які підвищують артеріальний тиск (АТ).

"Надмірна кількість солі збільшує ризик високого кров'яного тиску, який є одним з найбільших факторів інсульту", — пояснила доктор Сара Джарвіс.

Сіль підвищує АТ, змушуючи організм утримувати більше води, що чинить тиск на стінки кровоносних судин. Високий кров'яний тиск може призвести до затикання артерій, які постачають кров мозку, тобто — до інсульту.

 

Солона небезпека — від яких щоденних продуктів може статися інсульт - фото 1
Фото: eatthis.com

Яких продуктів слід уникати

Усіх продуктів з високим вмістом солі — копчена риба та м'ясо, м’ясні делікатеси та ковбаси, чипси та солоні горішки тощо.

"Але велика частина солі надходить із менш очевидних джерел — консервовані супи та рагу, підливи, соєвий соус, кетчупи, закуски та соління, піца, готові страви та навіть хліб", — підкреслила Джарвіс.

Лікарка нагадала, що рекомендована для людини доза солі на доби становить не більш як шести грамів.

Раніше доктор Комаровській в ефірі Новини.LIVE розповів про ознаки інсульту та першу невідкладну допомогу. Також ми публікували поради кардіолога, що робити при інфаркті.

продукти їжа лікарі серцево-судинна система сіль серце інсульт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу