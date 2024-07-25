Від яких щоденних продуктів може статися інсульт — відповідь лікарки

Багато солі містять консервовані супи. Фото: healthshots.com

Британська лікарка попередила про неочевидні продукти, які підвищують ризик інсульту. За оцінками вчених, зменшення споживання тільки одного інгредієнта може запобігти понад 4 000 передчасних смертей на рік в одній лише Великій Британії.

Про це написав Express.

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Те, що їдять люди може значно підвищити або знизити ризик інсульту, який виникає коли припиняється кровопостачання частини мозку. Зокрема, слід уникати продуктів, які підвищують артеріальний тиск (АТ).

"Надмірна кількість солі збільшує ризик високого кров'яного тиску, який є одним з найбільших факторів інсульту", — пояснила доктор Сара Джарвіс.

Сіль підвищує АТ, змушуючи організм утримувати більше води, що чинить тиск на стінки кровоносних судин. Високий кров'яний тиск може призвести до затикання артерій, які постачають кров мозку, тобто — до інсульту.

Фото: eatthis.com

Яких продуктів слід уникати

Усіх продуктів з високим вмістом солі — копчена риба та м'ясо, м’ясні делікатеси та ковбаси, чипси та солоні горішки тощо.

"Але велика частина солі надходить із менш очевидних джерел — консервовані супи та рагу, підливи, соєвий соус, кетчупи, закуски та соління, піца, готові страви та навіть хліб", — підкреслила Джарвіс.

Лікарка нагадала, що рекомендована для людини доза солі на доби становить не більш як шести грамів.

Раніше доктор Комаровській в ефірі Новини.LIVE розповів про ознаки інсульту та першу невідкладну допомогу. Також ми публікували поради кардіолога, що робити при інфаркті.