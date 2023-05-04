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Дієтологиня розповіла про головні причини випадіння волосся

4 травня 2023 18:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Сезонного випадіння волосся не існує
Густе волосся. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Випадання волосся може бути наслідком проблем із організмом. Саме тому важливо розібратися у причинах та за необхідності пройти курс лікування.

Про це розповіла дієтологиня.

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Міф про сезонне випадання волосся через якийсь неіснуючий авітаміноз

Авітаміноз як стан — вкрай рідкісна історія, від сезону він не залежить і наслідки можуть бути набагато важчими, ніж просто випадання волосся в окремо взятих вітамінах, а ось дефіцити — можуть бути.

"То що з приводу сезонів: зміна погоди – найсильніший стрес для організму, йому потрібно перебудуватися, а ресурсів для цього може не бути, зате виснажувати надниркові залози – це будь ласка. Адаптогени на допомогу, якщо випадання не аутоімунне", — пояснила дієтологиня.

Хронічний (+ гострий) стрес

"У таких ситуаціях в організмі порушується вся гормональна система, включаючи тестостерон, який із жінками відіграє підступну роль, волосся сипиться водоспадом, кортизол завжди високий. Без стрес-протекції ви в принципі не вилізете з жодного хроностану. Тут вам і психотерапія, і магній, адаптогени комусь можна, медитації, килимки, валики, йога тощо", — вважає лікарка.

Стрес ілюстрації. Фото: Freepik

Білкова недостатність.

Волосся — це в першу чергу білкова структура, якщо ваш білок нижче 75, слід задуматися чому.

"Потрібно з'ясувати чому у вас низький білок, не вживаєте, не засвоюєте, діліть з ким ще (гриби, паразити). Питання травлення та засвоєння безпосередньо", — зазначила лікарка.

Анемія. Дефіцит заліза.

"Дефіцит заліза справді призводить до втрати гарної шевелюри, і тут треба також розуміти, чому його немає? Насамперед якщо ви не вегетаріанка, то питання до кофакторів (В – дефіцити регулярна історія), вітамін С, цинк; слідом питання до втрат — геморої, поліпи, міоми, гриби Кандіда, паразити", — пояснила лікарка.

Жінка на прийом у лікаря. Фото: Freepik

Порушення роботи щитовидної залози

"Щитовидна залоза – як гіпотиреоз, і гіпертиреоз (вони відрізняються лише варіантом випадання). Щитовидна залоза ніколи не хворіє сама - шукайте віруси, бактерії, гриби Кандида, паразити, найпростіші, дефіцити того ж заліза", — пояснила дієтологиня.

Лікар проводить обстеження. Фото: Freepik

Паразити

Паразити забирають з організму все найкраще, а значить, а сам організм починає потребувати важливих елементів.

"Тут всі дефіцити і спливають, знижуватимуться і залізо, і вітаміни групи B, засвоєння, кислотність, порушення ферментації, запальні процеси в кишечнику", — заявила лікарка.

Здача аналізів. Фото: Freepik

Рекомендації щодо аналізів

  • повний чек-ап, включаючи копрограму та аналізи на вітаміни D, B9 та B12;
  • АСЛО, імунограма, NSE (нейровозапалення), S100 (нейровоспалення), антинуклеарні антитіла та антитіла до двоспіральної ДНК (вовчак).

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