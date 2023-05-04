Сезонного випадіння волосся не існує

Дієтологиня розповіла про головні причини випадіння волосся
Випадання волосся може бути наслідком проблем із організмом. Саме тому важливо розібратися у причинах та за необхідності пройти курс лікування.
Про це розповіла дієтологиня.
Причин випадання волосся може бути багато, але є основні, повз які складно пройти.
Міф про сезонне випадання волосся через якийсь неіснуючий авітаміноз
Авітаміноз як стан — вкрай рідкісна історія, від сезону він не залежить і наслідки можуть бути набагато важчими, ніж просто випадання волосся в окремо взятих вітамінах, а ось дефіцити — можуть бути.
"То що з приводу сезонів: зміна погоди – найсильніший стрес для організму, йому потрібно перебудуватися, а ресурсів для цього може не бути, зате виснажувати надниркові залози – це будь ласка. Адаптогени на допомогу, якщо випадання не аутоімунне", — пояснила дієтологиня.
Хронічний (+ гострий) стрес
"У таких ситуаціях в організмі порушується вся гормональна система, включаючи тестостерон, який із жінками відіграє підступну роль, волосся сипиться водоспадом, кортизол завжди високий. Без стрес-протекції ви в принципі не вилізете з жодного хроностану. Тут вам і психотерапія, і магній, адаптогени комусь можна, медитації, килимки, валики, йога тощо", — вважає лікарка.
Білкова недостатність.
Волосся — це в першу чергу білкова структура, якщо ваш білок нижче 75, слід задуматися чому.
"Потрібно з'ясувати чому у вас низький білок, не вживаєте, не засвоюєте, діліть з ким ще (гриби, паразити). Питання травлення та засвоєння безпосередньо", — зазначила лікарка.
Анемія. Дефіцит заліза.
"Дефіцит заліза справді призводить до втрати гарної шевелюри, і тут треба також розуміти, чому його немає? Насамперед якщо ви не вегетаріанка, то питання до кофакторів (В – дефіцити регулярна історія), вітамін С, цинк; слідом питання до втрат — геморої, поліпи, міоми, гриби Кандіда, паразити", — пояснила лікарка.
Порушення роботи щитовидної залози
"Щитовидна залоза – як гіпотиреоз, і гіпертиреоз (вони відрізняються лише варіантом випадання). Щитовидна залоза ніколи не хворіє сама - шукайте віруси, бактерії, гриби Кандида, паразити, найпростіші, дефіцити того ж заліза", — пояснила дієтологиня.
Паразити
Паразити забирають з організму все найкраще, а значить, а сам організм починає потребувати важливих елементів.
"Тут всі дефіцити і спливають, знижуватимуться і залізо, і вітаміни групи B, засвоєння, кислотність, порушення ферментації, запальні процеси в кишечнику", — заявила лікарка.
Рекомендації щодо аналізів
- повний чек-ап, включаючи копрограму та аналізи на вітаміни D, B9 та B12;
- АСЛО, імунограма, NSE (нейровозапалення), S100 (нейровоспалення), антинуклеарні антитіла та антитіла до двоспіральної ДНК (вовчак).
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