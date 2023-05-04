Сезонного выпадения волос не существует

Густые волосы. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Выпадение волос может быть следствием проблем с организмом. Именно поэтому важно разобраться в причинах и при необходимости пройти курс лечения.

Об этом рассказала диетолог.

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Миф о сезонном выпадении волос из-за какого то несуществующего авитаминоза

Авитаминоз как состояние — крайне редкая история, от сезона он не зависит и последствия могут быть намного тяжелее, чем просто выпадение волос в отдельно взятых витаминах, а вот дефициты — могут быть.

"Так что по поводу сезонов: смена погоды — сильнейший стресс для организма, ему нужно перестроиться, а ресурсов для этого может не быть, зато истощать надпочечники — это пожалуйста. Адаптогены в помощь, если выпадение не аутоиммунное", — пояснила диетолог.

Хронический ( + острый ) стресс

"В таких ситуациях в организме нарушается вся гормональная система, включая тестостерон, который с женщинами играет коварную роль, волосы сыпятся водопадом, кортизол всегда высокий. Без стресс-протекции вы в принципе не вылезете ни из одного хроносостояния. Здесь вам и психотерапия, и магний, адаптогены кому можно, медитации, йога и так далее", — считает врач.

Иллюстрация стресса. Фото: Freepik

Белковая недостаточность

Волосы — это в первую очередь белковая структура, если ваш белок ниже 75, то следует задуматься почему.

"Нужно выяснить по какой причине у вас низкий белок, не употребляете, не усваиваете, делите с кем то еще (грибы, паразиты). Вопрос пищеварения и усвоения напрямую", — отметила врач.

Анемия. Дефицит железа

"Дефицит железа действительно приводит к потере красивой шевелюры, и здесь нужно тоже понимать, почему его нет? В первую очередь если вы не вегетарианка, то вопрос к кофакторам ( В - дефициты регулярная история ), витамин С, цинк; следом вопрос к потерям — геморрои, полипы, миомы, грибы Кандида, паразиты", — объяснила врач.

Женщина на приема у врача. Фото: Freepik

Нарушение работы щитовидной железы

"Щитовидная железа — как гипотиреоз, так и гипертиреоз (они отличаются лишь вариантом выпадения). Щитовидная железа никогда не болеет сама — ищите вирусы, бактерии, грибы Кандида, паразиты, простейшие, дефициты того же железа", — пояснила диетолог.

Врач проводит обследование. Фото: Freepik

Паразиты

Паразиты забирают из организма все самое лучшее, а значит, а сам организм начинает нуждаться в важный элементах.

"Здесь все дефициты и всплывают, снижаться будут и железо, и витамины группы B, усвоение, кислотность, нарушение ферментации, воспалительные процессы в кишечнике", — заявила врач.

Сдача анализов. Фото: Freepik

Рекомендации по анализам

полный чек-ап, включая копрограмму и анализы на витамины D, B9 и B12;

АСЛО, иммунограмма, NSE (нейровоспаление), S100 (нейровоспаление), антинуклеарные антитела и антитела к двуспиральной ДНК (волчанка).

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